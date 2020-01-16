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До 1 мая проведут всенародное голосование по правкам в Конституцию России

18:12 16.01.2020 Фото: pixabay.com
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Законопроекты о правках в Конституцию должны внести в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

До 1 мая проведут всенародное голосование по правкам в Конституцию России

Конституционные законопроекты о поправках в основном законе могут быть внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, а всероссийское голосование по ним пройдет до 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации. Источник «РИА Новости» в Совфеде подтвердил, что принять поправки в Конституцию планируется уже в этом году.

Источник РБК в Совфеде Федерации подтвердил планы провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию до 1 мая.

Внести поправки в российскую Конституцию Владимир Путин предложил накануне, в ходе послания Федеральному собранию. Он заявил, что в связи с серьезностью вносимых изменений будет целесообразно провести по ним всенародное голосование.

Источник: РБК

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От редакции

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igk63, 16 января 2020 18:27
Как им приспичило! А,что делал Утин 20 лет?Набивал карманы себе и своим друзьям.А тут о народе вспомнил.Наверное звоночек от Всевышнего прозвенел..
Аноним, 16 января 2020 19:33
Да о каком народе? Это голосование о том, что все согласны идти назад - то ли в совок с генсеками, политбюро ЦК КПСС и вечным движением куда-то в светлое будущее для потомков, то ли сразу в монархию образца 19-го века с императором, госсоветом, канцелярией и святейшим синодом...
Цукен, 16 января 2020 19:03
Если дадут голосовать - буду выступать против путинской ревизии Конституции.
Аноним, 16 января 2020 19:38
между прочим , в 2005 году Путин давал клятву ни при каких обстоятельствах не менять конституцию : "Я считаю, что самым главным элементом в укреплении российской государственности на сегодняшний день является стабильность. Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны - Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен" https://www.rbc.ru/politics/18/09/2005/5703bb319a7947afa08c888a
Мы наблюдаем третье клятвопреступление Путина за довольно короткий срок: первую клятву он нарушил, когда дал ее русскому населению Украины ("И пусть кто-то попробует в них стрелять"), вторую он преступил, когда повысил пенсионный возраст, теперь нарушена третья. )

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