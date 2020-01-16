Политолог: Сценарий пожизненного президенства Путина и отмену местных выборов разыгрывают в Кремле

В интервью «Курьер. Среда. Бердск» Яков Савченко сделал прогноз о смещении центра власти в сторону Госсовета. По его мнению, россияне думают не о том, как нарожать побольше детей и получить выплаты, а как свести концы с концами.

Яков Савченко, новосибирский политолог, не строит иллюзий относительно очередного послания президента

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и последующие за ним события с отставкой правительства 15 января внесли некий оживляшь в российскую жизнь. Партийные боссы, чиновники и депутаты разного ранга наперебой предсказывают стране светлое будущее, одобряя все, что озвучил глава государства относительно демографии, борьбы с бедностью путем неведомых ранее выплат и заработков бюджетников. Много говорят и об изменении Конституции, которая, по замыслу Путина, должна дать больше свобод парламенту и избирателям.

Напомним, что лидер нации назначил ушедшего в отставку премьера Медведева зампредом Госсовета. Кабинет министров возглавит бывший глава ФНС Мишутин.

Доктор исторических наук из Новосибирска Виктор Козодой в интервью «Курьер. Среда. Бердск» заявил, что президент осознанно пошел на изменения Конституции РФ и принял отставку правительства, поняв, что «с этим нужно экстренно что-то делать».



— Это не может не радовать — что начались какие-то движения. Особенно в части отставки Медведева, у которого рейтинг был очень низкий, который вызывал раздражение у общественности и у всего населения. Это, безусловно, правильное решение. И будет играть на руку президенту. Особенно в свете предстоящих выборов, — прокомментировал Козодой.

Жириновский — тонко настроенный флюгер

Новосибирский политолог Яков Савченко полагает, что ничего хорошего ждать от заявленных и произошедших изменений не приходится.

— Есть расхожее понятие о транзите власти. Но каким образом это будет происходить, сказать сложно, потому что эта информация традиционно закрытая. Все нововведения, которые были обозначены в послании президента, говорят ни о чем. За исключением того, что урезаются полномочия будущего президента. Это говорит о том, что центр власти, по-видимому, будет смещен в сторону Государственного совета. И это интересно тем, что позволяет нам еще раз принять к сведению: существуют некоторые политические фигуры, которые при всей комичности и несерьезности по сути являются тонко настроенными флюгерами. При малейших колебаниях воздуха в Кремле они поворачиваются в нужную сторону, — высказал свое мнение «Курьер. Среда. Бердск» Яков Савченко сегодня, 16 января.

Таким флюгером он считает лидера ЛДПР Жириновского. Тот еще несколько лет назад утверждал, что все в конечном итоге будет смещено в сторону Госсовета, который включит в себя губернаторов. Савченко не склонен думать, что это был экспромт Владимира Вольфовича — скорее всего, тема обсуждалась в узком кругу приближенных. Но в любом случае, по мнению политолога, ничего хорошего это не несет в виду непрозрачности правил игры.

— Они не ведут к обновлению в политической жизни, не создают новых сил, неоткуда взяться новым политическим лидерам — они никому не нужны. Но самое главное, непонятно одно замечание, вырвавшееся из уст президента, о том, что вся государственная и муниципальная власть будет отныне сформирована по единому образцу. Что это за образец, нам остается только гадать. Я думаю, что сказано это было не просто так, и во всем президентском послании эта фраза для меня является наиболее тревожащей. Мне кажется, она допускает самые негативные прогнозы, согласно которым выборы будут по существу упразднены вообще. Я имею в виду не исполнительную власть, которая по существу уже не выбирается, а власть представительную, которая на наших глазах стремительно упразднялась. Сейчас это особенно видно на примере сельских территорий, — заявил Савченко.

Никто не хочет уходить из президентов

С точки зрения политолога и политтехнолога, послание президента само по себе не имеет никакого значения, поскольку является производным от состояния общества.

— Не успели слова слететь с уст президента, как все уже торопятся их исполнять. Как говорил О. Генри, «на пять метров впереди собственного визга» летят наши чиновники в разные стороны, чтобы поусердствовать в этом направлении. До тех пор, пока не будет существенного сдвига в общественном мнении (а протестов, которые были в прошлом году, видимо, было недостаточно), пока нет протестов разной формы со стороны общества, вектор развития страны, точнее ее деградации, не изменится. За президентским посланием маячит то время, когда государственные законы будут кроить безо всяких посланий, доводя всех нас до уровня жалких статистов и комментаторов, — подчеркнул Яков Евгеньевич.

По его мнению, сейчас все мы являемся свидетелями разыгрывания сценария пожизненного президенства Путина. Но пока нельзя однозначно сказать, как это осуществится — через Госсовет или другие институты. Скорее всего, изобретут какие-то «изящные варианты» для того, чтобы нынешний президент еще долго оставался у власти (несмотря на грядущие ограничения двумя сроками).

— Никто никуда не хочет уходить. И такая политика одобряется большинством населения. Мы это должны отчетливо понимать и не строить иллюзий. Не нужно думать, что что-то изменится, — уверен Савченко.

Рожать или выживать?

Он скептически относится к президентским посулам о финансировании демографии. Дескать, очереди в роддома не стоят и стоять не будут:

— Я сомневаюсь, что произойдет эволюция в сознании и все бросятся рожать. Люди думают не о том, чтобы было три, четыре или пять детей в семье, а как свести концы с концами. И если найдется некий смелый человек, который донесет эту простую мысль до президента, не расплескав, как интересный факт, несоответствующий вчерашнему выступлению, боюсь, он просто не будет понят.

Выводы Якова Савченко основываются на знании реалий: не то, что рождаемость увеличивается, стремительно сокращается число избирателей. Наиболее показательны в этом отношении сельские округа — деревни вымирают, по пол-района нет ни одного фельдшера, закрываются ФАПы, идет вырождение муниципальных выборов, полнейшей потери интереса к ним.

— И на этом фоне обещать увеличение рождаемости? По-моему, это не совсем то, что нужно нашей стране на текущий момент, — констатировал новосибирский политолог.