Рыдали в суде: Под домашний арест из СИЗО вышли обвиняемые в хищении денег на строительстве коллектора в Бердске

Экс-начальники УКСа Юрий Бикетов и Алексей Егошин, а также гендиректор «Росстроя» Константин Михайленко до 22 февраля будут носить электронные браслеты. Родные фигурантов считают это маленькой победой. Михайленко заявил о развале его бизнеса — 98 человек остались без работы.

Юрий Бекетов провел в СИЗО 9 месяцев

Фигурантов дела о хищении денег на строительстве канализационного коллектора по ул. Первомайской в Бердске выпустили под домашний арест. Такое решение приняла судья Татьяна Васюхневич сегодня, 16 января. Экс-начальника бердского управления капитального строительства Юрий Бекетов и Алексей Егошин, директора новосибирской фирмы «Росстрой» Константин Михайленко будут ждать начала судебного следствия не в СИЗО. Расследование громкого уголовного дела завершено.

Бекетов и Михайленко находились за решеткой 9 месяцев после ареста. Егошина арестовали месяц назад. Под домашним арестом они останутся до 22 февраля.

Решение суда об освобождении и обвиняемые и их родные, присутствовавшие в зале заседания встретили со слезами радости. Однако всем роим фигурантам дела придется носить электронные браслеты и выполнять ограничительные требования.

— Я рыдала! — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сестра Бекетова Людмила Грибанова. — Мы уже не надеялись даже на малую толику справедливости. Это маленькая победа. Я считаю, нам надо доказать, что человек невиновен вообще — полностью оправдать.

После суда обвиняемые поехали за вещами в ИВС, а оттуда их развезли по домам.

По словам Людмилы Сергеевны, Юрий Бекетов очень похудел и постареть:

— Конечно, 9 месяцев в жутких условиях СИЗО… Особенно, когда человек невиновен — вдвойне тяжко. У брата такая сила воли! Во время войны такие люди становились героями Советского Союза. Дома, безусловно, лучше…

Суду Константин Михайленко заявил, что из-за ареста и следствия разрушен его бизнес, рассказала Грибанова:

— 98 человек от него уволилось. А Юрий Владимирович сказал, что к этим 98 можно приплюсовать его и Егошина. 100 человек, которые служили на благо родины, потеряли работу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 декабря Егошину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения.

— Постановлением Бердского городского суда от 14 декабря 2019 года обвиняемому Егошину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 8 суток по 21 января 2020 года, — уточнила помощник председателя суда Наталья Сафронова.

Уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже. Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКС уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей якобы положили себе в карман.

Спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.