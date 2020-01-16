Шок: Забеременела от 10-летнего мальчика 7-классница в Красноярском крае

Семья 13-летней девочки решила сохранить ребенка. В школе рассказали, какую помощь оказывают ученице, попавшей в сложную ситуацию. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо.

Срок беременности школьницы от 4-классника составляет 7 недель

В Красноярском крае ученица седьмого класса забеременела от своего 10-летнего друга. Журналистам «КП»-Красноярск удалось поговорить с представителем учебного заведения, где учится девочка.

Заместитель директора (мы не можем называть ее фамилию, чтобы не раскрывать конфиденциальные данные по девочке, — иначе станет известен номер школы и город, где все случилось), подтвердила: в школе обо всем известно, и помощь, по мере возможности, ребенку будет оказана, в том числе и педагогами.

— Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении», — рассказывает замдиректора. – Но не потому, что родители пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих.

Их проверяют каждый месяц. Дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит… Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание. Семью поддерживают все службы, которые обязаны это делать. И школа, и социальная защита.

— И в этой ситуации?

— О ней да, нам, конечно, известно, приходили из полиции, а мы доложили о произошедшем в вышестоящие образовательные инстанции. Проходит проверка. Все документы по семье мы в край предоставили.

— Что говорят родители девочки?

— Насколько нам известно, семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо. Это их личное решение, никто не мог принять его за них. Мы поддержим ученицу и всю их семью в любом случае.

— А мальчик?

— Он ученик не нашей школы, здесь ничего не можем сказать. В любом случае, главная задача, чтобы дети максимально не пострадали…

КОММЕНТАРИЙ МИНОБРА:

— Тринадцатилетняя школьница обучается в одной из школ Красноярского края, семья, в которой проживает девочка, многодетная. После того, как семью поставили на учет как находящуюся в социально-опасном положении, со стороны руководства школы девочке оказывалась всесторонняя поддержка, с ней работал социальный педагог, психолог и классный руководитель. Школой осуществлялся патронат семьи, к ним домой неоднократно приходили педагоги. 9 января в министерство образования края поступила служебная записка от директора школы с информацией о беременности 13-летней девочки. Таков регламент, но конкретно работа по данной ситуации – за рамками полномочий минобра.

Дети учатся в разных школах (она – в 7 классе, он – в 4-м). В социальных сетях у обоих статус, который кажется диким – в гражданском браке.

— Срок беременности у девочки – 7 недель (чуть меньше двух месяцев – прим.), — рассказал источник.

По нашим данным, полиции известно о произошедшем, начата проверка.