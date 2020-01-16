«За» кандидатуру премьера Мишустина проголосовала Госдума в полном составе

Михаила Мишустина на должность главы кабмина предложил президент. Новый глава правительства заявил о форсировании национальных проектов и персональной ответственности каждого из министров.

Ранее Михаил Мишустин возглавлял российскую ФНС

Государственная Дума на пленарном заседании 16 января дала согласие Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства. Владимир Путин внес на эту должность кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

Кандидатуру Михаила Мишустина парламентариям представил Полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе Гарри Минх, сообщили в ГД.

«Вчера после Послания Президента, после встречи с Правительством Президент своим указом объявил об отставке Правительства. И, соответственно, внес в Государственную Думу предложение по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства», — напомнил он.

Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о Правительстве РФ. «Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной Думе, – сказал Полномочный представитель Президента. – Он является действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х годов занимается тем, что мы сегодня называем термином «цифровизация» и «информационными технологиями».

После доклада Полномочного представителя Президента перед депутатами выступил Михаил Мишустин, далее он ответил на вопросы парламентариев. Также выступили руководители фракций ГД.

«Работа по национальным проектам должна быть форсирована», — заявил Михаил Мишустин, выступая перед парламентариями.

Он заверил депутатов, что «главы министерств и члены Правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития». Михаил Мишустин уверен, что Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос со стороны парламента, а «открытая конструктивная критика помогает лучше работать». Он заверил, что в случае своего избрания на должность Правительство продолжит тесную совместную работу с Государственной Думой.

«Правительство и Государственная Дума доказали свое умение работать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и укреплять эти хорошие традиции», — заявил Михаил Мишустин.

Программа работы нового Правительства – это Послание Президента, сказал он и подчеркнул, что источники для реализации его пунктов есть.

«Нам нужно незамедлительно, качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа», — сказал Михаил Мишустин.

Как указал он, важно вести активную работу с регионами для выполнения этих задач. Так, Михаил Мишустин пообещал тесно взаимодействовать с главами субъектов нашей страны, а депутатов – вести просветительскую работу с гражданами в своих регионах, чтобы те знали, какую помощь и в каком объеме они могут получить.

Михаил Мишустин считает важным решение задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию приятного инвестиционного климата, стимулированию диверсификации ОПК, развитию аграрного сектора и экспорта сельхозпродукции, транспорта и многие другие.

Депутаты по итогам голосования на пленарном заседании поддержали кандидатуру Михаила Мишустина — за высказались 383 парламентария, против нет, воздержался 41.

Председатель ГД отметил, что это первый раз в истории Государственной Думы, когда нет депутатов, которые были бы против кандидатуры Председателя Правительства РФ. Он считает это положительным моментом и уверен, что консолидация необходима для решения поставленных Президентом задач.

«Михаил Владимирович, рекорд поддержки вы не побили, потому что самая большая поддержка была оказана парламентом нашему Президенту – Владимиру Владимировичу Путину – 392 голоса он получил, когда Государственная Дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры», — также сказал Вячеслав Володин.

Как сообщил Председатель ГД, в заседании Государственной Думы также приняли участие глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представители законодательных собраний регионов, представители делового сообщества.

Ранее Михаил Мишустин встретился со всеми фракциями Государственной Думы. «Михаила Мишустина в Государственной Думе знают. Человек, который себя зарекомендовал, создав фактически с нуля высокотехнологичную федеральную службу с использованием современных технологий, цифровой экономики», — говорил Председатель ГД Вячеслав Володин.