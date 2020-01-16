Есть тухлятину и сутками стоять коленями на гречке заставлял 8-летнего мальчика отчим в Омске

В суде обнародованы новые факты пыток пасынка. Плакали даже видавшие виды судейские работники. Люди со всей России, в том числе из Новосибирска, едут в Омск с надеждой усыновить ребенка, которого отпустили жить с матерью, поощрявшей издевательства.

Чтобы убрать вросшую в тело ребенка крупу, пришлось делать операцию

На суде обнародовали описания видеозаписей с издевательствами над ребенком. Едва не плакала даже сотрудница прокуратуры.

В Омском районном суде состоялось очередное заседание по делу 8-летнего мальчика, которого отчим пытал гречкой – заставлял часами стоять коленями на крупе и избивал. Процесс мужчина фиксировал на видеокамеру ноутбука. Описания данных видео и огласил в суде помощник прокурора, сообщает Омск-информ.

В процессе «наказания» мужчина бил ребенка, пинал его, хватал за волосы и оскорблял, называя «косячником» и «чмошником». Отчим постоянно кричал, чтобы мальчик «ровно встал» и «рот закрыл». За малейшее движение следовал удар.

– Хочу, чтобы все было хорошо, мамочка, прости меня, пожалуйста, я тебя сильно люблю, ты у меня одна, – на одном из видео ребенок, вероятно, молился своей маме.

Однако при истязаниях она оставалась равнодушной. Очевидно, что действиям своего сожителя женщина не противостояла, более того, они даже ее не возмущали. На одном из видео женщина зашла в комнату спустя два часа, как ее сын стоял на гречке, спросив, что за крик.

– За что? Ты уже «наизвинялся» настолько, что я тебя ни слышать, ни видеть не хочу, – ответила женщина на извинения ребенка.

Также на запись попало, как мальчик безуспешно просит воды, а в другой день соглашается есть протухшее мясо, предложенное ему отчимом.

– Слышала? Он готов жрать пропавшее мясо, – говорит обвиняемый матери мальчика, на глазах у которой все и происходило.

После многочасового стояния на гречке ребенок уже не мог разогнуть колени – ему приходилось выползать из комнаты в приседе. Все это – под окрики отчима, чтобы ребенок передвигался быстрей.

Об израненных коленях ребенка рассказали и соседи, которые как-то раз в мае забрали ребенка ночью со двора. Мальчик рассказал, что якобы забыл ключи и не мог попасть домой, пока мама ушла на сутки на работу. Позже ключи обнаружили у него в кармане.

– Девчонки забеспокоились, когда разглядели его ссадины на коленях. Нас позвали. Когда мы эти раны поближе увидели, то поняли, что он не просто упал – раны очень глубокие, понимаете, невозможно так упасть. Девчонки начали раны обрабатывать – он кричал от боли, – рассказал сосед подсудимых Дмитрий Шуров.

Ту ночь ребенок провел в квартире соседей, а наутро не хотел идти к матери.

– Он в меня вцепился, плачет. Начал просить, чтобы я его к себе забрал, стал его папой, а сестра моя – мамой, – рассказал второй свидетель, родственник соседки.

— Я в ванну его положил, отмочил ему колени, разбинтовал. Смотрю — там уже мясо на коленях. Я спрашиваю: «Что это такое у тебя? Ударился или что?» Нет, плачет. Объясни, что произошло? Это дядя ставил на колени. Какой дядя? Отчим. Он, говорит, ставит меня на гречку, на всякую крупу, сутками может держать, — рассказал на судебном заседании омич Андрей Юнбарсов.

И сегодня же сторона обвинения озвучила содержание двух дисков с видеозаписями, найденными на ноутбуке подсудимого Сергея Казакова. В общей сложности там несколько десятков файлов, все они примерно одинакового содержания: мальчик стоит на коленях на белом пакете с крупой. Есть фрагменты, где Казаков бьёт ребёнка руками и ногами, кричит на него. По данным следствия, издевательства продолжались на протяжении как минимум полутора месяцев. Когда гособвинитель зачитывала данные о содержании видеозаписей, слушатели в зале суда не смогли сдержать слёз. Впрочем, мать мальчика и его отчим, как и на предыдущих заседаниях, оставались спокойными.

— Видеозапись — это основное из доказательств по делу со стороны обвинения. Конкретно были установлены действия Казакова в отношении ребёнка, его наказания — постановка на гречку, удары, телесные повреждения, как он с ним разговаривал. Это всё, естественно, влияет на психику ребёнка, — отмечает гособвинитель Инна Ермакова.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв. Решается вопрос, допрашивать ли самого мальчика — на его показаниях настаивает сторона защиты.

Напомним, 35-летнего отчима и 27-летнюю мать мальчика обвиняют в истязании, причинении вреда здоровью средней тяжести и неисполнении обязанностей по воспитанию. Обоим грозит до семи лет колонии, оба вину признают частично. На последнем заседании их адвокаты просили вызвать на допрос в суд самого ребенка. Однако этот вопрос решить пока не представляется возможным – прежде нужно оценить, не нанесет ли допрос психологическую травму.

Судебные заседания посещают не только омичи, но и люди из соседних регионов, которые готовы усыновить мальчика, которого сейчас вернули матери.

«Я специально приехала на суд из Новосибирска. Эмоции просто переполняют. Я знаю, что еще нет решения суда, но некоторые родители уже подают документы для опеки над этим малышом», — рассказала девушка Городу55.

Напомним, мальчика сейчас вернули матери, но он продолжает проходить реабилитацию у психолога и посещает интернат после школы.