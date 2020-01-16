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Подскочил курс рубля после подписания Путиным указа о назначении премьером Мишустина

21:32 16.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Бывший глава ФНС Михаил Мишустин официально вступил в должность председателя правительства. Накануне российские индексы и курс рубля отреагировали на отставку правительства резким снижением.

Подскочил курс рубля после подписания Путиным указа о назначении премьером Мишустина
Глава ФНС Михаил Мишустин пересел в кресло премьера

Курс доллара замедлил рост до 0,26% и составил ₽61,58 по состоянию на 16:35 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро вырос на 0,24%, до ₽68,69. Ранее в течение дня валюты росли по отношению к рублю более чем на 0,5%, передает РБК.

Сегодня, 16 января, депутаты Госдумы одобрили кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера. Его кандидатуру поддержали 383 депутата из 424, 41 депутат воздержался, против не проголосовал никто, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Выбор кандидатуры бывшего главы ФНС Мишустина на должность нового премьер-министра нельзя назвать ожидаемым, однако окончательная оценка инвесторами перспектив будет возможна лишь после объявления конфигурации нового правительства и персоналий в финансово-экономическом блоке, — прокомментировал главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. — Для рубля вчерашние новости каких-то рисков не несут, хотя повышенный уровень волатильности в диапазоне ₽61–62 за доллар пока может сохраниться».

Накануне российские индексы и курс рубля отреагировали на отставку правительства резким снижением, но еще до завершения торгов коррекция была отыграна. В итоге индекс Мосбиржи показал прирост на 0,09% (3132 пункта), индекс РТС снизился на 0,17% (1602 пункта), курс рубля показал почти нейтральную динамику (-0,03%).

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