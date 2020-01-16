СМИ: Новый премьер Мишустин написал для Лепса песни «Зола» и «Настоящая женщина»

Как оказалось, Михаил Мишустин также сочинет частушки и эпиграммы. По оценке коллег, он «пишет прекрасную музыку», играет на рояли и любит устраивать импровизированные концерты.

Михаил Мишустин, как оказалось, наделен не только управленческим, но и творческими талантами

Назначенный на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых. В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс. То, что автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», – именно руководитель ФНС, подтверждает собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями работы РАО. Даты рождения совпадают, говорит он. Песня «Настоящая женщина» вышла на альбоме Лепса «Пенсне» в 2011 г., «Зола» – на альбоме «Апгрейд» в 2016 г.

Предправления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 г. через газету «Коммерсантъ» Мишустина с 46-летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: «И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами». Мишустин играет на рояле, указано в его официальной биографии на сайте ТАСС.

Представитель Лепса Владимир Урюпин заявил «Ведомостям», что автор музыки «Золы» и «Настоящей женщины» – не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. «Ведомости» запросили комментарий представителя Мишустина.

Александр Вулых, автор стихов для песни «Зола», подтвердил «Ведомостям», что музыку к ней действительно написал глава ФНС Михаил Мишустин.

Также Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты, рассказал один из собеседников «Ведомостей» и подтвердили двое других его знакомых. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники «Ведомостей». По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить капустники, где перепевают шлягеры и исполняют частушки.

Мишустин сам любит устраивать импровизированные концерты для друзей, знает многих музыкантов и шоуменов, любит Иван Урганта и Comedy Club, знают два собеседника «Ведомостей».