Скончался новорожденный: Торговали младенцами от суррогатных матерей в квартире Подмосковья

Дети жили там, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за границу.

Дети с рождения находились под присмотром няни и ждали, когда их заберут биологические родители

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по факту торговли новорожденными и причинения смерти одному из них в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в управлении СК России по Московской области 16 января.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту обнаружения в одной из квартир в пос. ВНИИССОК тела новорожденного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и п. «б», «г», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), — уточнили в ведомстве.

Кроме того, следователи начали проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел и органов опеки и попечительства, которые не выявили факт проживания в квартире новорожденных без сопровождения родителей и законных опекунов, без свидетельств о рождении. Также проводится проверка по факту оказания юридической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в одной из квартир в пос. ВНИИССОК обнаружили тела новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

Сотрудники СК осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, руководство и менеджера юридической организации по вопросам суррогатного материнства.

Умерший мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 г., находился под присмотром няни в квартире, где также находились еще трое детей, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, дети жили там, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за границу.

Троих находившихся в квартире новорожденных изъяли и поместили в детскую городскую больницу.