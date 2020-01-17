17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

13:21 17.01.2020
1 1

Новые рубрики добавлены в доску объявлений самого читаемого городского сайта «Курьер.Среда.Бердск».

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

В разделе объявлений сайта do.kurer-sreda.ru добавлены новые рубрики:

Услуги:

услуги повара
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
юридические услуги и страхование
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
изготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебели
туризм
хобби
Рубрика «Строительство и монтаж»:

сантехнические работы;

электромонтажные работы;

строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;

ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;

двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;

демонтажные работы (от обоев до сноса дома);

сварочные работы;

сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;

бестраншейная прокладка водопровода, канализации.

ж/б кольца;

столярные и плотницкие работы;

ассенизатор, откачка ям;

кровельные работы, строительство крыш любой сложности.

Рубрика «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.

Рубрика для детей:

одежда и обувь для новорожденных;

одежда и обувь для девочек;

одежда и обувь для мальчиков;

игрушки

Продам/куплю:

топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.

Животные: кошки; собаки; прочие животные; товары для животных; услуги для животных, бюро находок.

Авто: Отогрев авто.

Услуги: Вскрытие и ремонт замков.

ПРОДАМ/СДАМ бизнес

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
аноним, 26 августа 2019 16:40
Хорошая колонка была -продажа жилья!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПосле купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
14:28 17-01-2020
После купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
БердскЛоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
14:23 17-01-2020
Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин 1
14:15 17-01-2020
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
14:00 17-01-2020
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 2
13:45 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла 3
13:31 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла
На ледокол "Лидер" выделил 127 миллиардов рублей в день отставки Медведев
13:30 17-01-2020
На ледокол
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян 2
13:29 17-01-2020
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 17-01-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Проверят отношения в семье после исчезновения 10-летней девочки в Карасуке
13:18 17-01-2020
Проверят отношения в семье после исчезновения 10-летней девочки в Карасуке