17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Терапевт из Бердска: Окунаться в ледяную воду в Крещение могут катастрофически здоровые люди

12:55 17.01.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда. Бердск
3

Эксперт порекомендовала не погружаться в прорубь людям с хроническими заболеваниями сердца и почек.

Терапевт из Бердска: Окунаться в ледяную воду в Крещение могут катастрофически здоровые люди
Сужение сосудов от холода грозит инсультом

Погружение в ледяную воду — сильный стресс. Если у вас хронические заболевания сердца, почек перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача,- считает бердский терапевт Екатерина Мигулева.
Чтобы погружение не обернулось трагедией, если считаете себя катастрофически здоровым,- ныряйте.
За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, благодаря этому есть вероятность того, что вы не замерзнете моментально.

Не употребляйте алкоголь. Спиртное приводит к сужению сосудов, что грозит инсультом.После ныряния лучше согреться чаем с лимоном и сахаром.
Не окунайтесь с головой.
Происходит резкий выброс адреналина,который может вызвать острую надпочечниковая недостаточность.
Входите в воду постепенно, чтобы организм смог адаптироваться.
В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд — как раз успеете трижды окунуться, как положено по традиции.
Можно ли купаться в мороз детям — в ближайшее время.

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отправитесь на крещение в купели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПосле купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
14:28 17-01-2020
После купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
БердскЛоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
14:23 17-01-2020
Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин 1
14:15 17-01-2020
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
14:00 17-01-2020
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 2
13:45 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла 3
13:31 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла
На ледокол "Лидер" выделил 127 миллиардов рублей в день отставки Медведев
13:30 17-01-2020
На ледокол
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян 2
13:29 17-01-2020
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 17-01-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Проверят отношения в семье после исчезновения 10-летней девочки в Карасуке
13:18 17-01-2020
Проверят отношения в семье после исчезновения 10-летней девочки в Карасуке