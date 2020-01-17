Терапевт из Бердска: Окунаться в ледяную воду в Крещение могут катастрофически здоровые люди

Погружение в ледяную воду — сильный стресс. Если у вас хронические заболевания сердца, почек перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача,- считает бердский терапевт Екатерина Мигулева.
Чтобы погружение не обернулось трагедией, если считаете себя катастрофически здоровым,- ныряйте.
За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, благодаря этому есть вероятность того, что вы не замерзнете моментально.
Не окунайтесь с головой.
Происходит резкий выброс адреналина,который может вызвать острую надпочечниковая недостаточность.
Входите в воду постепенно, чтобы организм смог адаптироваться.
В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд — как раз успеете трижды окунуться, как положено по традиции.
Можно ли купаться в мороз детям — в ближайшее время.