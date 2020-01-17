17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и пособие в 5500 руб. на детей с 3 до 7 лет: где получить в Бердске?

17:05 17.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
108 162

Ведомства пока не знают, когда начнется выплата денег малоимущим семьям и кто имеет на нее право.

Маткапитал на первого ребенка в 466 617 руб. и пособие в 5500 руб. на детей с 3 до 7 лет: где получить в Бердске?
Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал матерям первенцев с 2020 года

Ошарашил все российские семьи президент России Владимир Путин вчера, 15 января.

Материнский капитал для каждого ребенка в России

В ежегодном обращении к Федеральному собранию он предложил выплачивать семьям материнский капитал при рождении первенца. А это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагается при рождении второго или последующего ребёнка

Президент также заявил о продлении программы материнского капитала. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2026 года. Глава государства также предложил увеличить выплаты за рождение второго ребенка на 150 тысяч. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.
Уже с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов.

Так, семья из четырех человек сможет рассчитывать на государственную поддержку при доходе в 90 тысяч рублей.
Но у будущих мамочек Бердска беспокойство и одни вопросы: имеют ли они право получить маткапитал на первенца, если он родился до 15 января. Когда ждать денег, и как их можно потратить?

Начальник УПФР Бердска Елена Чуль в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заверила: президент России указал на точную дату рождения первых деток в семьях, которые могут рассчитывать на выплату маткапитала — с 1 января 2020 год.

— Нет ни одного документа. Мы также слушали послание президента по телевизору. И нас сегодняшний день вопросов больше, чем ответов. Всю информацию, как только она к нам поступит, мы доведем до жителей Бердска. Нужно немножко подождать. Управляющий нашего отделения улетел в командировку в Бурятию на встречу с председателем правления. Там всю отделения России собрали. Возможно, какие-то разъяснения дадут там. Москва пока молчит. Убедительно прошу горожан следить за информацией. Мы будем оповещать мамочек в СМИ, приглашать на консультацию к нам, — заверила Елена Николаевна сегодня, 16 января.

Елена Чуль вспомнила ноябрь 2007 года. Когда правительство России ввело господдержку для семей с двумя детьми в виде материнского капитала. Тогда власти хватило двух месяцев, чтобы привести в соответствие нормативную базу, дать разъяснения гражданам, создать программу. Как будет сейчас, Елена Николаевна не знает:

-Год начала, в послании говорится «ввести с 1 января 2020 года». Думаю, это не будет быстро. Ведь это программный комплекс. Сегодня мы вручную ничего не делаем, потому что начисляет эти деньги пенсионный фонд Москвы. Мы только готовим документы населения, а Москва производит начисления на те счета, которые указаны. Прям бегом бегом этого не будет. Нужно время, чтобы понять, как мы будем работать. Вопрос тут очень большой и для нас. Ведь и МФЦ работает по вопросам материнского капитала. Но ясно хотя бы то, что на такую выплату могут рассчитывать мамочки, родившие первого ребенка с 1 января 2020 года. Нужно только подождать сертификат на материнский капитал.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2019 году в семьях Бердска на свет появились 622 малыша.

Пособие для первого и второго ребенка до 3-х лет

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменили, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом меньше двойного прожиточного минимума. Кроме того, увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Но к сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все. Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.

Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Пособия на детей с 3-х до 7 лет

Кроме того, с 1 января текущего года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

— Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года, — сказал он в своем обращении к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
Как пояснил глава государства, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы.

По словам Владимира Путина, выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей.
В дальнейшем, продолжил он, власти должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум — 11 с лишним тысяч», — предложил президент России.

Мамы и папы Бердска в панике — куда идти, чтобы оформить пособие. Какие документы нужны и семьи с детками какого года рождения имеют права на такую выплату.
За ответами на эти вопросы «Курьер. Среда. Бердск» обратился на горячую линию министерства социальной защиты населения Новосибирской области:

— Послание было только вчера, сегодня еще никакая информация не пришла. Пока что не известно, кто будет заниматься этими выплатами. Сначала должен появиться закон, постановления, порядок начисления выплат. Пока ждем. Но в любом случае вся информация появится в СМИ. Все разъяснения о пособиях будут даны сразу же, — резюмировали в Ведомстве.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием ситуации и оповещать вас о том, когда, где и кто может оформить пособие на рождение первого ребенка, а также пособия на детей до 7 лет.

Мнение читателей
113
38
5
6
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ура?

Аноним, 16 января 2020 12:34
НВР:
Аттракцион небывалой щедрости... Даже и не вспомнить теперь, чтодоходы населения снижаются шестой год подряд, что доход миллиардеров растет ежегодно на десятки процентов, что зарплата в РФ по отношению к подушевому ВВП бессовестно низка по сравнению с другими странами, что минимальная зарплата в два раза ниже самой бедной страны Европы-Болгарии, вообще-ВСЕ проблемы решил одним махом, трындабол задушевный....
Аноним, 16 января 2020 16:09
По паритету цен посчитай, трыдабол.
Гость, 17 января 2020 00:02
Хватит играть цЫфрами! ВВП сша включает 70% биржевых спекуляций и 15% услуг! Где там материальное производство? Один другому продаёт нефть, которой нет, а другой третьему сланцевый газ, который не добыли! Всё это "котируется" инсайдерами на дутых биржах и обеспечивается имитированными "золотыми слитками" из вольфрама в форт-нокс! Жулики-напёрсточники, отменив в начале 70-х золотое обеспечение доллара, устроили лохотрон для всего Мира! у самих пиндосов жЫзнь в кредит - дом, машЫна, они даже не знают их цену, а знают только сумму ежемесячного платежа по кредиту, по их же статопросам! У массового "простого американца", по тем же статопросам, нет наличных $400, о которых их спрашЫвали: Можете ли вы течение суток предъявить наличность?!
С учётом паритета цен и покупательной способности наш ВВП лишь в три раза меньше. Но и население меньше в два раза. Почитай реальных экономистов, а не лжЫвые фейк-ньюс!
Аноним, 17 января 2020 01:26
Вас на США совсем переклинило что-ли? Человек справедливо написал про Болгарию - самую бедную страну Европы. Какие там биржевые спекуляции? Какие золотые слитки? Ничего нет. И всё равно в среднем живут значительно лучше чем россяне со всем её российским олигархическим величием.
Аноним, 17 января 2020 10:48
Это либо тролли либи конспирологи, что еще хуже... В общем, это к узким специалистам медицинской направленности ;-)
1, 16 января 2020 13:52
Давно таких хороших новостей от Правительства не было! Супер!
Михаил, 16 января 2020 16:00
Рано радоваться, подождите хотя бы до конца года! Сегодня они дали, а завтра заберут в 2 раза больше повышением налогов, акцизов и т.д.
Аноним, 16 января 2020 16:20
Михаил, ничего они еще не дали. Это только послание президента. А смогут или захотят ли воплотить его в жизнь - большой вопрос.
Аноним, 16 января 2020 15:48
опять поддерживать будут тунеядцев и лодырей.Если платить,то платить всем,а не по доходам
Аноним, 16 января 2020 16:42
По едокам или по работникам? Это вечный вопрос. Консенсуса нет.
Маринка, 17 января 2020 14:13
Тем кто не работает, соцзащита не выплачивает ничего. Можете спать спокойно
Аноним, 16 января 2020 15:58
лучше бы 100% увеличили мат.капитал за 2-го ребенка,для чего ввели на 1??
Аноним, 16 января 2020 16:21
А что, молодые семьи с одним ребенком у нас все с жильем и денег им не надо?
Аноним, 16 января 2020 16:25
А потому что с такими деятелями и их успехами только за деньги и рожать. Причём рожать исключительно тем, кто вовремя не сориентировался и не свалил по молодости из этого Мордора с с Сауроном во главе, готовящегося к войне со всем миром
Аноним, 16 января 2020 16:37
Вы забыли начать "Ложиться в койку за деньги /далее по тексту/...".
Гость, 17 января 2020 00:07
Куда ты свалишь? Где тебя ждут? И что там будешь делать? ЖЫть за занавеской в общаге для сомалийских мигрантов? Работать посудомойкой за еду?
Аноним, 17 января 2020 10:49
Спроси несколько миллионов бывших соотечественников как они ТАМ живут и полечи голову....Себе а не другим..
Аноним, 17 января 2020 11:37
Это тебе, дорогой, после того как ты в тылу отсидел, а теперь пенсию получаешь и в пользу хозяина подвываешь, жить за занавеской для мигрантов и посудомойкой там работать. А мои коллеги и знакомые все отлично устроились. Стараются даже не вспоминать из какой дыры вылезли. Стыдно.
Марина, 17 января 2020 17:00
Затем,что и 1 ребенка надо поднимать.В регионах зарплата 9-10 тысяч...
Света, 16 января 2020 16:07
Вот интересно, чем же первые дети, рождённые в 2019 году хуже, деток рождённые в 2020 году. Если давать мат.капитал на первенцев- так всем, кто не достиг 14 лет.
Аноним, 16 января 2020 16:31
А почему это 14? Моему 18. Как раз бы капитал пригодился ему жилье купить.
АнтиЯ, 16 января 2020 16:33
тем же, что и ученики 1-4 классов которые за эти 20 лет многие уже и не ученики....
Сюзанна, 17 января 2020 03:06
Может и есть шанс мы не знаем .
Сюзанна, 17 января 2020 03:07
Может и 2019 г.повезет
Дмитрий, 17 января 2020 10:58
Да, тогда за деток рождённых в октябре, ноябре, декабре 2019 обидно. Они такие же малютки, а их уже государство разделило. Получается теперь будет деление, дети до и после 2020, так резко такие вещи не делают. Нужно было с 2021 года это вводить или допустить к выплатам хотябы деток, которым не исполнилось 6 месяцев на 1 января 2020.
Юлия, 17 января 2020 11:56
Так в чем проблема? Родите второго и сразу получите весь маткапитал и за первого и за второго ребёнка. А если не планируете второго, то смысл государству платить вам маткапитал? Цель то в том чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.
Аноним, 17 января 2020 12:32
Юля, вы говорите о цели улучшить демографическую ситуацию в стране. И якобы для этого надо все выплаты направить на рождение второго ребенка. Но, дело то все в том, что сейчас молодые и первого не торопятся рожать. Смотрю на своих племянников - все как один говорят ребенка пока не будет (заработаем на ипотеку, встанем на ноги и т.п)
Маринка, 17 января 2020 14:16
Тем, что им главное стимулировать чтобы рожали... Им демографию повышать. Может войны хочет? Чтоб после можно было восстановить россию?
Юлия, 17 января 2020 17:59
Аноним, я вовсе не говорила, что "для этого надо все выплаты направить на рождение второго ребенка". Я говорила лишь о том, что если есть уже 1 ребёнок, рожденный до 2020 года, то люди ничего не теряют. просто при рождении второго получат не 150т.р. (как те которые ранее получат 450т.р. за первого), а сразу все 600т.р. с копейками.
АнтиЯ, 16 января 2020 16:37
А что до темы, образованные люди как всегда будут смотреть в завтра и планировать ребенка, а "поголовно плодится" начнут (продолжат) асоциальные элементы и прочие, деньги то халявные, можно пить и плодится дальше....
Аноним, 16 января 2020 19:02
Пить на материнский капитал не получится. Это же не живые деньги, а, грубо говоря, фантик, обеспеченный государством, который можно потратить на ограниченный список вещей по типу лечения/обучения детей или расширения жил площади. Образованные люди как раз могут благодаря такому подспорью и решиться на детей, если раньше не регались. За двух детей это более миллиона, вполне приличный взонс по ипотеке. А ведь за двух детей на неё сниженный процент.
Михаил, 16 января 2020 19:27
Аноним, 16 января 2020 19:02
Вы как будто не в России живете... Все эти мат.капиталы обналичивают без особой сложности заплатив 50-60 т.р.
Ольга, 16 января 2020 19:40
"Пить на материнский капитал не получится"
Так Путин помимо капитала сулит всяческие выплаты. Пособие на второго ребенка кстати как раз с маткапитала. Это 12000 руб ежемесячно.
Аноним, 17 января 2020 11:41
Он всегда чего-то сулит. Сулить и обещать у него хорошо получается.
Аноним, 16 января 2020 16:43
Что-то они своими посылами только больше стравливают людей друг с другом лбами.
Уже началось, рожденные до 2020, рожденные после... Кто хуже, чем лучше...
Дмитрий, 17 января 2020 11:54
С одной стороны они создали часть общества благодарную, а с другой обиженую и негативно настроеную. Нужно ждать в итоге, ещё какие-либо документы, т.к., пока кроме слов В. В., больше ничего нет.
Анонимчик, 16 января 2020 17:11
А если есть уже два ребенка,у них интересно будет индексирование мат кап?
Лидия, 17 января 2020 01:00
Нет, конечно
Гость, 17 января 2020 06:32
Да,будет.
Об этом говорили еще в конце 2019г.
Аноним, 17 января 2020 11:42
И в конце 2020 года тоже будут говорить. И в 2022 будут говорить. И в 2024 не перестанут говорить...
Регина, 16 января 2020 17:29
И как всегда забыли про одиноких матерей... Самое обидное и печальное. В моем регионе прожиточныйминимум 9295 рублей. Я получаю зарплату до вычета налога (почему-то все выплаты считают до вычета) 20000 рублей, а после вычета 17500. Я элементарно не могу оформить выплату в 849 рублей - слишком зажиточная. И получается, что опять вся эта "помощь" коснется только тех, кто привык не работать, а жить за чужой счёт. Очень обидно, что работая много лет и платя налоги люди опять остаются ни с чем, только потому, что у них доход до вычета налогов может быть выше на 10 - 1000 рублей, а после вычета люди уходят в минус. Очень удобная арифметика получается.
Ольга, 16 января 2020 18:22
Согласна
Аноним, 16 января 2020 18:00
Я в шоке только для тех кто рожден 2020,а мои дети 3года и 1,5 что уже не дети,им не надо???бессовестные!
Аноним, 16 января 2020 18:41
Вы не поняли. Эти деньги - замануха, чтобы рожали новых детей. Если вы и без денег родили, то зачем вам платить? Ну а выращивать и воспитывать детей - всё за свои. Как и раньше. Ничего нового!
Марина, 16 января 2020 20:19
Ну так же как и путинская поддержка в размере прожиточного минимума до 3х лет, только тем кто родился в 2018, а мой в 2017 родился сейчас ему 2.3 не нуждается в этом пособии, не под той звездой так сказать
Гость, 17 января 2020 00:10
Вам дают деньги - опять нехорошо?! А какого ещё рожна надо?!
Аноним, 16 января 2020 18:01
НВР:
а я родила 2 ребенка в декабре мне не хватило чуть -чуть.а так было бы хорошо увеличить пособие...мне обидно почему моему ребенку месяц,а материнский капитал я буду получать меньше.И мне обидно,что я работаю на государства а буду получать 6.544 руб..мамочки не работают получают такую же сумму!!
Аноним, 16 января 2020 18:03
НВР:
Первый ребенок родился 1 ноября 2019 чем хуже это не страна игра в рулетку как с пенсионным возрастом
валера, 17 января 2020 13:07
Дети рожденные после 1 января 2018 будут получать до 3-х лет, собирайте документы и в соц.защиту.Нужно читать внимательней. При условии если доход меньше 72тр на троих.
Татьяна, 16 января 2020 18:30
Да бухой он был... Или с похмела... Наобещал опять всех благ... Сегодня оклемается и всё забудет... И всё позабудем и мы...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию
19:58 17-01-2020
Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию
Россия вложила почти $800 млн за месяц в казначейские обязательства Минфина США
19:47 17-01-2020
Россия вложила почти $800 млн за месяц в казначейские обязательства Минфина США
"Единая Россия" раскритиковала работу министров здравоохранения, культуры, труда и просвещения
19:26 17-01-2020
Бердск«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска
19:00 17-01-2020
«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска
Бердск"Какой бы он мерзавец не был, я защищаю его": Готовятся к обвинительному приговору убившие Ирину Синельникову из-за Peugeot из Бердска 10
18:30 17-01-2020
Разорвало ВАЗ-2110 в аварии с КамАЗом в Новосибирске. Погибли два молодых парня 1
18:15 17-01-2020
Разорвало ВАЗ-2110 в аварии с КамАЗом в Новосибирске. Погибли два молодых парня
Закрыли трассу для автобусов до 22 часов из-за ветра и метели в Бердске
18:07 17-01-2020
Закрыли трассу для автобусов до 22 часов из-за ветра и метели в Бердске
БердскГосдеп и ЦРУ писали Конституцию Ельцину: поддержал Путина лидер ЛДПР Бердска 1
18:00 17-01-2020
Госдеп и ЦРУ писали Конституцию Ельцину: поддержал Путина лидер ЛДПР Бердска
Снегопады и потепление придут на выходные в Бердск
17:58 17-01-2020
Снегопады и потепление придут на выходные в Бердск
БердскКрещение Господне в Бердске- 2020: Богослужение,колокольный звон и освящение воды
17:52 17-01-2020
Крещение Господне в Бердске- 2020: Богослужение,колокольный звон и освящение воды