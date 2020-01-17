17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Под решеткой в подвале общежития без сознания нашлась пропавшая 10-летняя Алена Касталанова в Карасуке

21:06 17.01.2020, Марина Волкова Фото: стоп-кадр с видео группы "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте"/ Алексея Рассолова
8 7

Ребенка нашел охотник и местный житель Алексей Рассолов благодаря своей охотничьей лайке Ветке. Девочку передали медикам.

Под решеткой в подвале общежития без сознания нашлась пропавшая 10 летняя Алена Касталанова в Карасуке
Девочку нашли живой , но без сознания

— Алена найдена! Собака взяла след, нашли в подвале 5 общежития без сознания! Её увезли в больницу на машине скорой помощи.Спасибо всем неравнодушным гражданам, которые помогали в поисках ребенка, отложив все свои дела! Спасибо за сплоченность Собаке и ее хозяину Алексею Рассолову отдельное спасибо! — такое сообщение появилось 17 января в час ночи в группе «В Карасуке. Подулсшано» соцсети Вконтакте.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 января 2020 года около 15:00 10-летняя Алена Касталанова вышла из музыкальной школы в городе Карасуке. И пропала.

Спустя сутки СК Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. Сотни жителей города и полиция прочесывали город, заглядывали в подвалы и овраги. Но ее смог найти местный житель Алексей Рассолов со своей собакой Веткой. Как пишут новосибирские СМИ, Алексею позвонил друг с просьбой помочь в поиске ребенка с помощью его охотничьих собак. И первым делом поисковики поехали к общежитию № 5. Поиск начали с подвала.

— Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решетка. Я залез через нее. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошел искать и нашёл девочку под щитом. Получается, собака подвела меня к решетке, — вспоминает Алексей.

По словам охотника, правоохранители уже искали на этом месте Алену. Однако тогда девочку найти не удалось.

— Девочка была без сознания. Сразу взломали замок решетки, вызвали «скорую». Она быстро приехала. В сознание девочка пришла, когда полили водой, потом опять отключилась, — рассказывает Алексей.

Ребенка передали медиком. В соцсетях появилось видео, где женщина радостно восклицает «Аленушка нашлась!». на видео видно, что девочку без сознания транспортируют в карету скорой помощи.

Под решеткой в подвале общежития без сознания нашлась пропавшая 10 летняя Алена Касталанова в Карасуке

Алексей нашел девочку в в подвале

Мнение читателей
7
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как Алена туда попала?

Аноним, 17 января 2020 09:48
Скорее всего,сама туда залезла,а вылезти не смогла((( Быстрейшего выздоровления! Поправляйся! И больше так не делай.
Аноним, 17 января 2020 11:05
Зачем бы она полезла в тёмный подвал,написано же с фонариком искали.
Аноним, 17 января 2020 10:00
Сама она точно не могла решётку отогнуть и залезть в подвал.
Новый мэр, 17 января 2020 10:36
Ну как везде, полицаи без собак теперь
Аноним, 17 января 2020 12:56
Спасибо Алексею. Не остался равнодушным к чужой беде. Всё сам проверил,после полиции. Нашёл,а то плутали опять кругами около подвала. Девочке поправится и всё рассказать,как было-Кто заманил???
Маша, 17 января 2020 17:50
Вы удалено, и посмотрели на себя в зеркало
Лезете в чужую семью, не зная ничего о них, верите слухам завистников
Если бы с вашим ребёнком случилось подобное? На вас бы тоже говорили что вы родитель плохой ( мягко говоря )
Так что войдите в положение, эта девочка не пряталась от родителей , они у неё очень хорошие, отлично воспитали своих детей, и так же воспитывают Алёну, но с ней не может быть все гладко, играют роль также гены....
Не распространяйте слухи, это очень низко, и все ваши предположения также зависят от того какой вы человек, если у вас в голове подобное, то скорее в вашей семье такое и происходит
Да у них жизнь лучше чем у вас, они никого не обсуждают, они занимаются своей жизнью , так и вы начните и не будьте такими жалкими...
Люди, будьте добрее, и всегда ставьте себя на место других людей, как бы вы поступали в такой ситуации
Психиатр, 17 января 2020 22:05
Маша, успокойся, а?
Аноним, 17 января 2020 22:57
Маша про родителей ни кто слова плохого не написал. Мы их не знаем,а вот про Алену этот случай нас задел за больное и мы за неё переживали.Слава БОГУ нашлась -ЖИВОЙ. Пусть поправляется быстрей. У нас свои дети и мы боимся ,что бы с ними не случилось подобное. Алена-живи всем смертям назло.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
23:33 17-01-2020
Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше
23:02 17-01-2020
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше
От холестерина спасет новая инъекция Инклисиран: действует лучше статинов и ставится 2 раза в год
22:35 17-01-2020
От холестерина спасет новая инъекция Инклисиран: действует лучше статинов и ставится 2 раза в год
Крещенские гадания 2020: как узнать будущее в ночь 18-19 января
22:20 17-01-2020
Крещенские гадания 2020: как узнать будущее в ночь 18-19 января
Бесплатно кормить учеников 1-4 классов пообещал раньше президентского срока губернатор Новосибирской области
22:00 17-01-2020
Бесплатно кормить учеников 1-4 классов пообещал раньше президентского срока губернатор Новосибирской области
БердскГолыми руками в сугробе искали закладку наркотиков двое парней на ул. К. Маркса Бердска 3
21:45 17-01-2020
Голыми руками в сугробе искали закладку наркотиков двое парней на ул. К. Маркса Бердска
Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства 1
21:30 17-01-2020
Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства
БердскСдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска 14
21:25 17-01-2020
Сдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска
БердскНе возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска 5
21:18 17-01-2020
Не возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 4
21:15 17-01-2020