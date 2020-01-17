Под решеткой в подвале общежития без сознания нашлась пропавшая 10-летняя Алена Касталанова в Карасуке

— Алена найдена! Собака взяла след, нашли в подвале 5 общежития без сознания! Её увезли в больницу на машине скорой помощи.Спасибо всем неравнодушным гражданам, которые помогали в поисках ребенка, отложив все свои дела! Спасибо за сплоченность Собаке и ее хозяину Алексею Рассолову отдельное спасибо! — такое сообщение появилось 17 января в час ночи в группе «В Карасуке. Подулсшано» соцсети Вконтакте.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 января 2020 года около 15:00 10-летняя Алена Касталанова вышла из музыкальной школы в городе Карасуке. И пропала.
Спустя сутки СК Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. Сотни жителей города и полиция прочесывали город, заглядывали в подвалы и овраги. Но ее смог найти местный житель Алексей Рассолов со своей собакой Веткой. Как пишут новосибирские СМИ, Алексею позвонил друг с просьбой помочь в поиске ребенка с помощью его охотничьих собак. И первым делом поисковики поехали к общежитию № 5. Поиск начали с подвала.
— Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решетка. Я залез через нее. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошел искать и нашёл девочку под щитом. Получается, собака подвела меня к решетке, — вспоминает Алексей.
По словам охотника, правоохранители уже искали на этом месте Алену. Однако тогда девочку найти не удалось.
— Девочка была без сознания. Сразу взломали замок решетки, вызвали «скорую». Она быстро приехала. В сознание девочка пришла, когда полили водой, потом опять отключилась, — рассказывает Алексей.
Ребенка передали медиком. В соцсетях появилось видео, где женщина радостно восклицает «Аленушка нашлась!». на видео видно, что девочку без сознания транспортируют в карету скорой помощи.
Лезете в чужую семью, не зная ничего о них, верите слухам завистников
Если бы с вашим ребёнком случилось подобное? На вас бы тоже говорили что вы родитель плохой ( мягко говоря )
Так что войдите в положение, эта девочка не пряталась от родителей , они у неё очень хорошие, отлично воспитали своих детей, и так же воспитывают Алёну, но с ней не может быть все гладко, играют роль также гены....
Не распространяйте слухи, это очень низко, и все ваши предположения также зависят от того какой вы человек, если у вас в голове подобное, то скорее в вашей семье такое и происходит
Да у них жизнь лучше чем у вас, они никого не обсуждают, они занимаются своей жизнью , так и вы начните и не будьте такими жалкими...
Люди, будьте добрее, и всегда ставьте себя на место других людей, как бы вы поступали в такой ситуации