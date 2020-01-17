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Премьера нового Toyota Land Cruiser 300 пройдет в августе 2020 года

12:53 17.01.2020 Фото: bestcarweb.jp
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По предварительным данным, Land Cruiser 300 сохранит рамную конструкцию, но базироваться, при этом, будет на адаптированной версии глобальной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture).

Премьера нового Toyota Land Cruiser 300 пройдет в августе 2020 года
Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года. Модель сильно изменится внешне, а мотор V8 уступит место гибридной силовой установке. Об этом пишет японское издание BestCarWeb.

По предварительным данным, Land Cruiser 300 сохранит рамную конструкцию, но базироваться, при этом, будет на адаптированной версии глобальной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Это позволит снизить массу автомобиля и улучшить динамические характеристики.

Из моторной гаммы внедорожника исчезнут оба мотора V8, на смену которым придет гибридная силовая установка с 3,5-литровым 300-сильной бензиновой «шестеркой» и электромотором в составе. В качестве трансмиссии, вероятно, предложат бесступенчатый вариатор – прежний шестиступенчатый «автомат» тоже уйдет в прошлое.

Кроме того, новый Land Cruiser 300 ожидают существенные изменения в дизайне. Как стало известно «Автоновостям дня», автомобиль получит трапециевидную радиаторную решетку в стиле последних моделей японского бренда.

Сроки начала продаж «трехсотого» по-прежнему не уточняются. Не исключено, что в этом году нам покажут лишь концепт будущего внедорожника, тогда как серийную версию придется подождать еще пару-тройку лет.

Источник: avtonovostidnya.ru

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