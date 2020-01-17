За иностранное финансирование предложили ликвидировать политические партии в России

В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране и обществу

С предложением выступила партия «Единая Россия»

В Госдуму внесен проект закона, предлагающий ввести дополнительные ограничения для деятельности партий. Соответствующая инициатива (883569-7) размещена в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Ее авторы — депутаты фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко, Валентин Суббот. В пояснительной записке они отмечают, что необходимость дополнительных мер «назрела ввиду активной антироссийской пропаганды, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти».

«Российская оппозиция уезжает за рубеж, но не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране», — пишут депутаты.

Парламентарии предлагают расширить действующие нормы части 2 статьи 8 закона о политических партиях. Согласно проекту закона, «деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, а также умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)».

В настоящее время в законе говорится лишь о том, что «деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ».

Кроме того, депутаты предлагают установить дополнительные основания «для ликвидации отечественных политических партий антироссийского толка: как финансовые, так и репутационные». Согласно проекту закона, таким основанием может стать «финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа».

В случае принятия настоящего проекта закона, подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне, говорится в пояснительной записке.

Источник: Интерфакс