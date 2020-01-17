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Два раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска

14:30 17.01.2020, Алена Романцова Фото: «Курьер. Среда. Бердск»
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В нашем городе это случается особенно часто, отмечают сотрудники сети заправочных станций «ХОРОС». Им пришлось скотчем закрепить вырванную колонку, чтобы она не упала.

Два раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска
Вырвали колонку на АЗС «ХОРОС» жители Бердска

Два раза в неделю забывают вытащить «пистолет» на заправках Бердска горожане. «Курьер. Среда. Бердск» стал свидетелем, как сотрудникам заправочной станции «ХОРОС» пришлось скотчем закрепить колонку, для того чтобы она не упала. Сотрудник АЗС отметил, что сломали ее жители Бердска — не дождались того, чтобы оператор вытащил шланг с «пистолетом» из бака и поехали. Колонку потянуло за автомобилем и вырвало с места.

— Такое бывает часто. Видимо лень посмотреть назад и убедиться, что «пистолет» вытащен, — отметил сотрудник станции 16 января.

Главный оператор заправочных станций Вера Бельдяева рассказала сегодня «Курьер. Среда. Бердск», что в Бердске особенно часто проходят такие случаи. И это опасно.

— Два раза в неделю бывает случается. Кончено, это опасно, шланг может вырваться. Особенно летом, когда может пройти какая-то реакция с бензином. Могут свою машину повредить водители, — отметила Вера Николаевна 17 января.

Водителям нужно быть внимательнее. К тому же тем, кто повредил колонку, нужно будет заплатить за это 450 рублей. А если ущерб нанесен очень большой, то сотрудники АЗС вызывают полицию и составляют акт.

— Человеку оператор сразу предъявляет претензии. Оплата составляет 450 рублей. Если сильно большие нарушения приглашаем полицию, — сказала Вера Бельдяева.

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