«Мне плюнули в душу»: Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске

Софья Солопова каждый день благодарит за помощь своих родителей. Пока она не может выйти на работу, ведь в суд подана апелляция на вердикт судьи. Женщина надеется на оправдательный приговор и восстанавливает свое здоровье.

Софья Солопова сегодня заботится о потерянном здоровье

Заботится о своем здоровье осужденная за растрату бюджетных 1,3 млн рублей директор муниципального «Спецавтохозяйство» Софья Солопова. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» женщина признается: через этот ад прошли многие люди в Новосибирской области.

Обжалование вердикта судьи Бердска

11 ноября судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

Софья Солопова и Сергей Оленич обратились в суд Новосибирска с апелляцией на приговор судьи Натальи Агеевой в течение 10 дней с момента его оглашения. Уже 20 января состоится вновь состоится первое судебное заседание по делу руководителей «Спецавтохозяйства» Бердска.

— Я очень надеюсь, что суд разберется и будет оправдательный приговор. Я в отпуске до февраля. А потом я еще не приняла решение. Конкретно сказать, хочу ли я продолжить работу в «Спецавтохозяйстве», я не могу. На данный момент я не писала заявление на увольнение. Пока я являюсь директором предприятия, — рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Софья Александровна сегодня, 17 января.

Помогают деньгами родители осужденной и ее сыну

Сегодня бердчанка занимается восстановлением своего здоровья. Ведь полтора года она находилась под домашним арестом и могла обратиться к медикам лишь в экстренных случаях.

— У меня не было возможности посетить ни одного врача за это время. Сейчас я занимаюсь тем, что восстанавливаю потерянное здоровье. Я не могу даже предсказать, сколько времени еще будут длится судебные тяжбы. Такое неприятное событие произошло в первый раз в моей жизни. И, надеюсь, в последний, — резюмировала директора САХа.

По словам Софьи Солоповой, в те пять дней работы в МУПе по распоряжению главы Бердска в конце 2019 года, коллеги сопереживали руководителю. И интересовались, вернется ли она в кресло директора свалки. Ведь ее там очень ждут.

— Возможно, я продолжу свою рабочую деятельность в этой же сфере. Если вдруг я решусь все-таки уйти, то образование у меня высшее — государственное и муниципальное управление, путей много. Очень благодарна своим родителям и близким, которые все эти полтора года прошли вместе со мной весь этот ад, — делится с «Курьер. Среда. Бердск» Софья Солопова.

Стоит отметить, что все это время Софья Солопова и ее сын находятся на содержании ее родителей. При этом осужденная бердчанка понимает, что работать необходимо, но вопрос в том, как.

— Мои родители вышли на пенсию, но они были вынуждены содержать моего ребенка и меня. Это мои близкие люди, которым я очень благодарна. В первые дни после оглашения приговора, я встретила на улице бывшую одноклассницу. Рассказала ей о своей ситуации, а в ответ услышала: «у моей подруги мама точно в такой же ситуации побывала». Там знакомые говорят об этом, здесь. Оказывается, очень много людей сейчас проходят этот ад. Вы знаете, пока я работала в «Спецавтохозяйстве» в должности и заместителя директора, а потом и директора, я отдавала душу. Может быть от этого еще мне так больно. В эту душу плюнули и растоптали. Сейчас я, конечно, же не буду так отдавать душу. Есть работа, а есть дом. Работа — работой, но дом важнее, — уверена Софья Александровна.

Приговор — виновна

Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

25 декабря осужденная за растрату 1,3 млн рублей Софья Солопова вернулась на свое рабочее вместо, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Накануне глава Бердска Евгений Шестернин подписал соответствующее постановление.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что отзыв на работу связан с производственной необходимостью.

Сама же Софья Солопова заявила, что вышла на работу для проведения внутренней проверки по поводу увольнения ее зама Сергея Оленича. Как показала проверка, нынешнее руководство «Спецавтохозяйства» не выполнил некоторые правила увольнения, чем нарушил трудовые права осужденного за пособничество в растрате 1,3 млн рублей Сергея Оленича.