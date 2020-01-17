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На ледокол «Лидер» выделил 127 миллиардов рублей в день отставки Медведев

13:30 17.01.2020 Фото: pixabay.com
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Государственным заказчиком строительства является госкорпорация «Росатом».

На ледокол Лидер выделил 127 миллиардов рублей в день отставки Медведев
Напомним, Дмитрий Медведев подал в отставку с поста главы правительства России 15 января

И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из бюджета 127,577 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ, подписанный 15 января, опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить в 2020-2027 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году», — говорится в документе.

Согласно постановлению, , застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

Распоряжение стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции.

Президент подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева.

Источник: ТАСС

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