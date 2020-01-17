Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга

Обритая налысо, сильно побитая девочка в старой одежде не по размеру быстро привлекла внимание взрослых, которые находились в больнице со своими детьми.

В больницу же девочка попала после того, как отец избил её палкой за то, что она ночью описалась. До туалета она не смогла дойти, потому что на ночь родители её связали.

В Санкт-Петербурге расследуют дело в отношении местного жителя Максима Бердникова. Мужчину подозревают в том, что он систематически избивал и унижал своих детей.

Как сообщили RT в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию Фрунзенского района 15 декабря прошлого года поступила телефонограмма из детской больницы о том, что к ним попала девочка с многочисленными гематомами.

«По данному факту была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что к ребёнку систематически применяют силу отец девочки, а также его сожительница», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уже на следующий день, 16 декабря, в отношении отца возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Материалы в отношении его сожительницы «передали в территориальный орган Следственного комитета для принятия процессуального решения».

Как сообщили RT представители СК Санкт-Петербурга, сейчас следователи устанавливают тяжесть вреда, нанесённого здоровью ребёнка.

Как удалось выяснить RT, речь идёт о семье Максима и Татьяны Бердниковых, проживающих в Купчине. В конце 2019 года их шестилетняя дочь попала в больницу с множественными травмами и ушибами и больше недели была в реанимации. Обритая налысо, сильно побитая девочка в старой одежде не по размеру быстро привлекла внимание взрослых, которые находились в больнице со своими детьми.

Когда с ней начали общаться, малышка рассказала, что её зовут Катя, а мама и папа регулярно избивают её. В частности, отец раньше таскал девочку за волосы, а потом обрил ей голову и даже пытался вырвать зубы. В больницу же девочка попала после того, как отец избил её палкой за то, что она ночью описалась. До туалета она не смогла дойти, потому что на ночь родители её связали.

По некоторым данным, в семье есть младшая дочь, которой ещё нет и года, а также четырёхлетний сын, который тоже находится в больнице, но в отделении медико-социальной помощи.

Неравнодушные взрослые, встретившие Катю в больнице, пытались ей помочь, купили одежду и зубную щётку (это единственное, о чём она попросила). До этого, по их словам, у девочки было только платье, которое ей принесла медсестра, и тапочки не по размеру. Также они попытались связаться с органами опеки, помочь детям, но, по их словам, на обращения толком ничего не ответили.

В больнице №5 отказались от комментариев, сославшись на то, что информация является конфиденциальной. Представители опеки ситуацию вокруг семьи не комментируют и советуют обращаться в полицию.

Вместе с тем в следственных органах СК по Санкт-Петербургу RT сообщили, что рамках уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки.

Если вина родителей Кати будет доказана, по статье 156 для них предусмотрено наказание от штрафа 100 тыс. рублей до лишения свободы максимум на три года.

По мнению адвоката Роберта Ахметзянова, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — не единственное, в чём можно заподозрить чету Бердниковых.

«С правовой точки зрения, это лично моё мнение, квалифицировать действия «родителей» нужно не только по ст. 156 УК РФ, но и по соответствующей статье о причинении вреда здоровью, — говорит юрист. — Разумеется, данное событие — это подследственность СК России соответствующего уровня, а не полиции».

По мнению Ахметзянова, контролирующие органы должны были не только возбудить уголовные дела в отношении родителей, но уже и принять оперативное решение об изъятии всех детей из семьи.

«Парадоксальным прежде всего в этой ситуации является безучастность госслужащих и остальных чиновников к проблемам данной категории, проблемам детей, которые подвергались в семье жуткому насилию и издевательствам», — отметил Ахметзянов.

По его мнению, сразу после возбуждения дела следователю надо было совместно с органами опеки обеспечить безопасность всех детей. Также Ахметзянов отметил, что этот случай жуткого измывательства над детьми должна взять на контроль и прокуратура.

Совсем недавно появилась информация ещё об одном случае насилия над детьми в Ленинградской области. 16 декабря в деревне Химози Гатчинского района сотрудники СК задержали Александра Бовта, которого подозревают в сексуальном насилии над малолетней дочерью. Сообщалось, что он уединённо проживал в коттедже с супругой и воспитывал восьмерых детей. По словам жены Бовта, которая и сообщила в полицию, когда узнала о насилии над дочерью, муж вёл себя агрессивно и держал домочадцев в постоянном страхе. В ходе обыска в доме нашли большое количество оружия и боеприпасов. Также сообщалось, что в здании были оборудованы тренировочный зал и тир.

У детей Бовта не нашли документов, удостоверяющих личность. При этом несовершеннолетние также не числятся в образовательных учреждениях.

Источник: RT