Новорожденную девочку подкинул на крыльцо поликлиники и попал на видео неизвестный в Юрге

Девочку поместили в родильное отделение, ее жизни ничего не угрожает.

Сотрудники полиции просмотрели запись камер наблюдения, одна из которых зафиксировала мужчину.

Сегодня в 05:55 в дежурную часть полиции Юрги поступило сообщение от сторожа местной поликлиники. Он рассказал, что возле входа в медицинское учреждение обнаружен новорожденный ребенок.

Сотрудники полиции просмотрели запись камер наблюдения, одна из которых зафиксировала мужчину, который в темное время суток подошел к поликлинике, оставил ребенка на земле возле входа и скрылся.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности матери новорожденной девочки, а также мужчины, который подбросил ребенка к медицинскому учреждению. Малышка помещена в родильное отделение, ее жизни ничего не угрожает.

Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 1 год лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан, которые владеют информацией о лицах, причастных к происшествию, сообщить об этом по телефонам «02» (102 – с мобильного), 8-(38451)-6-66-21 (дежурная часть межмуниципального отдела МВД России «Юргинский») или 8-(3842)-32-73-12 (дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области).

Источник: ГУ МВД по Кемеровской области