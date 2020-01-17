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Проверят отношения в семье после исчезновения 10-летней девочки в Карасуке

13:18 17.01.2020 Фото: Подслушано Карасук
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Девочку нашли живой, в отношении неё никаких противоправных действий не совершалось.

Проверят отношения в семье после исчезновения 10 летней девочки в Карасуке
Девочку нашли живой , но без сознания

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в городе Карасуке возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 15 января 2020 года около 14 часов 10-летняя девочка ушла из дома в музыкальную школу, после чего домой не вернулась. В поисках малолетней были задействованы более 200 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, спасатели, поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры.

В ходе организованных поисковых мероприятий, 16.01.2020 в 23 часа 55 минут 10-летняя девочка обнаружена волонтером в подвальном помещении дома по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области и незамедлительно доставлена в ГБУЗ Новосибирской области «Карасукская ЦРБ».

В настоящее время следствием установлено, что в отношении 10-летней девочки каких-либо противоправных действий не совершалось, она находится под наблюдением врачей. Также будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области

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