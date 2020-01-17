"Тяжелые времена позади: считают 26% россиян"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне оценивают ситуацию в стране и личной жизни.
Россияне стали чаще считать, что тяжелые времена уже позади — в январе прошедшего года такого мнения придерживались 18% россиян, к концу года об этом говорил каждый третий опрошенный (26%).
Доля тех, кто считает, что худшие времена мы переживаем именно сейчас, снизилась за 12 месяцев с 16% до 13%, а россиян, в январе считавших, что в будущем нас ждут худшие времена (58%), сократилась к декабрю на 8 п.п. — до 50%.
Оценки ситуации в собственной жизни в течение 2019 года практически не изменились и остаются позитивными: с большим перевесом (две трети против одной трети) доминирует группа тех, кто оценивает её как очень хорошую, скорее хорошую или просто хорошую. Она составила в декабре 67%, и ровно столько же — год назад, в январе. Противоположные оценки (ситуация очень плохая, плохая или скорее плохая) дали 27% опрошенных в январе и 28% в декабре.
Оценки ситуации в стране в течение года также почти не изменились: доля позитивных оценок в январе-декабре выросла с 50% до 52%, группа негативных оценок – сохранилась на уровне 43%.
Источник: ВЦИОМ
Спросили волка, охраняющего овчарню, как настроения у подопечных тебе овец?
Ну волк и ответил... Мол, не хуже, чем год назад.... Волку нужно верить. Он никогда не врет. Иногда методику опроса меняет, а врать-ни-ни!
Есть подозрения, что опрос проводили на рублёвке.