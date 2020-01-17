17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Тяжелые времена позади: считают 26% россиян

13:29 17.01.2020 Фото: Pixabay
2 1

Оценки ситуации в стране в течение года также почти не изменились: доля позитивных оценок в январе-декабре выросла с 50% до 52%, группа негативных оценок – сохранилась на уровне 43%.

Тяжелые времена позади: считают 26% россиян
Более половины россиян в конце 2019 года положительно оценили ситуацию в своей жизни и в стране в целом. Каждый четвертый считает, что самые тяжелые времена — позади

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне оценивают ситуацию в стране и личной жизни.
Россияне стали чаще считать, что тяжелые времена уже позади — в январе прошедшего года такого мнения придерживались 18% россиян, к концу года об этом говорил каждый третий опрошенный (26%).

Доля тех, кто считает, что худшие времена мы переживаем именно сейчас, снизилась за 12 месяцев с 16% до 13%, а россиян, в январе считавших, что в будущем нас ждут худшие времена (58%), сократилась к декабрю на 8 п.п. — до 50%.

Оценки ситуации в собственной жизни в течение 2019 года практически не изменились и остаются позитивными: с большим перевесом (две трети против одной трети) доминирует группа тех, кто оценивает её как очень хорошую, скорее хорошую или просто хорошую. Она составила в декабре 67%, и ровно столько же — год назад, в январе. Противоположные оценки (ситуация очень плохая, плохая или скорее плохая) дали 27% опрошенных в январе и 28% в декабре.

Оценки ситуации в стране в течение года также почти не изменились: доля позитивных оценок в январе-декабре выросла с 50% до 52%, группа негативных оценок – сохранилась на уровне 43%.

Источник: ВЦИОМ

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А как считаете вы?

Аноним, 17 января 2020 13:49
НВР:
Спросили волка, охраняющего овчарню, как настроения у подопечных тебе овец?
Ну волк и ответил... Мол, не хуже, чем год назад.... Волку нужно верить. Он никогда не врет. Иногда методику опроса меняет, а врать-ни-ни!
Аноним, 17 января 2020 14:10
"Тяжелые времена позади: считают 26% россиян"

Есть подозрения, что опрос проводили на рублёвке.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДва раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска
14:30 17-01-2020
Два раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска
БердскПосле купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
14:28 17-01-2020
После купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
БердскЛоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
14:23 17-01-2020
Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин 1
14:15 17-01-2020
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
14:00 17-01-2020
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 2
13:45 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла 3
13:31 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла
На ледокол "Лидер" выделил 127 миллиардов рублей в день отставки Медведев
13:30 17-01-2020
На ледокол
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян 2
13:29 17-01-2020
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 17-01-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима