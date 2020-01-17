Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла

Причина ее смерти пока неизвестна. Поисковики уверяют, что женщины не должно было быть в том месте, где нашли ее тело.

Женщину искали совсем в другом направлении

Накануне, 16 января, поисковики обнаружили тело 47-летней Анны Гольской, которая пропала без вести еще в начале ноября прошлого года. Женщину нашли в четырех километрах от деревни, где она жила и в ста метрах от дороги, где каждый день проезжают машины.

Как сообщил NGS55 координатор поискового отряда «Доброспас» Виталий Ергер, женщину искали совсем в другом направлении. После того как она вышла с дочкой из одной деревни в другую, их пути разошлись. Дочь пошла искать попутку, а женщина отправилась домой пешком. Между деревнями — около семи километров. Волонтеры и полиция посчитали, что женщина решила срезать путь , ее искали по лесам и полям, а в итоге спустя два с половиной месяца нашли в неожиданном месте — с противоположной стороны дороги.

Виталий Ергер, поисковик:

— Логически её там вообще быть не должно. Сегодня позвонили, сказали, что нашли её. Три километра до своей деревни она не дошла. Её нашли сидящей у столба. По всей видимости, она устала, присела отдохнуть и замёрзла.

Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Труп направлен в морг, там судэмедэкспертам предстоит установить причину смерти омички.

Источник: om1.ru