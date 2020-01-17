17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла

13:31 17.01.2020 Фото: om1.ru
3 0

Причина ее смерти пока неизвестна. Поисковики уверяют, что женщины не должно было быть в том месте, где нашли ее тело.

Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла
Женщину искали совсем в другом направлении

Накануне, 16 января, поисковики обнаружили тело 47-летней Анны Гольской, которая пропала без вести еще в начале ноября прошлого года. Женщину нашли в четырех километрах от деревни, где она жила и в ста метрах от дороги, где каждый день проезжают машины.

Как сообщил NGS55 координатор поискового отряда «Доброспас» Виталий Ергер, женщину искали совсем в другом направлении. После того как она вышла с дочкой из одной деревни в другую, их пути разошлись. Дочь пошла искать попутку, а женщина отправилась домой пешком. Между деревнями — около семи километров. Волонтеры и полиция посчитали, что женщина решила срезать путь , ее искали по лесам и полям, а в итоге спустя два с половиной месяца нашли в неожиданном месте — с противоположной стороны дороги.
Виталий Ергер, поисковик:

— Логически её там вообще быть не должно. Сегодня позвонили, сказали, что нашли её. Три километра до своей деревни она не дошла. Её нашли сидящей у столба. По всей видимости, она устала, присела отдохнуть и замёрзла.

Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Труп направлен в морг, там судэмедэкспертам предстоит установить причину смерти омички.

Источник: om1.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Трагедия?

Аноним, 17 января 2020 13:57
Ужас. Замерзла в двух шагах от людей и просидела смирно 2 месяца.Значит так искали??? Оказывается не там села отдохнуть??? Бред. Ни кому не нужна была -поверю.
Аноним, 17 января 2020 14:08
После того , как мать нашли в другом месте, чем говорила дочь, появился повод проверить дочь на детекторе лжи, мало ли какие у них были отношения при жизни...
Аноним, 17 января 2020 14:16
«Сидела мертвой». Мда.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДва раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска
14:30 17-01-2020
Два раза в неделю уезжают с «пистолетом» в баке и ломают колонки водители на АЗС Бердска
БердскПосле купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
14:28 17-01-2020
После купания на Крещение число инсультов и инфарктов резко возрастает в России
БердскЛоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
14:23 17-01-2020
Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин 1
14:15 17-01-2020
Суть новых поправок в Конституцию разъяснил Владимир Путин
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
14:00 17-01-2020
Бил палкой и хотел вырвать зубы 6-летней дочери житель Петербурга
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 2
13:45 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла 3
13:31 17-01-2020
Сидела мертвой два месяца у дороги женщина под Омском. Прислонилась к столбу и замерзла
На ледокол "Лидер" выделил 127 миллиардов рублей в день отставки Медведев
13:30 17-01-2020
На ледокол
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян 2
13:29 17-01-2020
Тяжелые времена позади: считают 26% россиян
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 17-01-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима