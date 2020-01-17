Демонтировали киоск около дома № 34 по улице Комсомольской в Бердске
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Демонтировали киоск около дома № 34 по улице Комсомольской в Бердске

1:52:341/17/2020
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Предпринимательница исполнила решение суда через четыре года.

В декабре нынешнего года власти вновь обратились в арбитражный суд. Юристы мэрии требуют взыскать с бизснесвумен 60 тыс. рублей за фактическое использование земельного участка. Арбитражный суд принял заявление и возбудил производство по делу. По всей видимости, предпринимательница не стала дожидаться решения и решила демонтировать объект.

По словам местных жителей, киоск не работает с лета прошлого года. Время от времени ребятишки лазят по нему, а владелица павильона кричит на них из своего окошка. А четыре года назад там активно торговали пивом.

Источник: svidetel24.info

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