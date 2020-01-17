Почти сутки не убирают опасный сугроб на крыше дома над школьной тропой в Бердске

«Свидетель» вспомнил предысторию вопроса и съездил на указанное место.
«Свидетель» вспомнил предысторию вопроса и съездил на указанное место.
О нависшей угрозе «Свидетелю» рассказал читатель накануне, 16 января. Неравнодушный мужчина попросил редакцию «решить этот вопрос и сообщить, куда следует». Что и было нами сделано.
Мы оперативно связались с единой диспетчерской службой города и вице-мэром Владимиром Захаровым. В ЕДДС нам сообщили, что в 17.26 на место для устранения снежной шапки выехали специалисты. На том все и успокоились.
Однако нашего спокойствия с момента публикации никак не желали разделить жители дома под снежной шапкой и прочие очевидцы. Они и составили нашу предысторию.
— 21.05 — шапка висит, откуда выехали специалисты, если еще они не приехали?
— В 21.30 никаких специалистов не было, не смешите народ. Каждый день хожу на работу мимо этих домов. Там никто ничего не делает. С козырьков балконов снег падает и до этого никому нет дела.
— 7.30 — шапка на месте, лентой оградили. Решение проблем по-русски, после того, как рухнет.
— В начале седьмого кстати не было ещё никого, выехали, наверно, с Искитима, а вот перед Новым годом сошёл-таки снег на машину соседки, знатно повредив лобовое.
— Она там висела ещё со времен того, когда я ходил в школу. У нас окна как раз выходили на эту шапку. 25 лет прошло — ничего не изменилось.
Утром в «свидетельскую» соцсеть поступили также сообщения администратора паблика администрации города. Сначала Евгения Шипилина осторожно спросила, какой именно дом имеется в виду, несмотря на то, что это написано в опубликованном материале. Спустя несколько минут представитель администрации добавила:
— Выполнение работ по очистке кровли будет проверено дежурными по городу.
В полдень корреспондент сайта «Свидетель» приехал на место происшествия, чтобы лично убедиться в том, о чём переговариваются наши «диванные комментаторы».
«Девственная неприкосновенность» субъекта нашего внимания, как и рассказывают очевидцы, нарушена, пожалуй, лишь немного выросшей в размере за ночь снежной шапкой, сигнальной лентой, натянутой между школой и домом с сугробом на крыше, да свежими следами пешеходов на школьной тропе. Нависшая над ней снежная глыба, к счастью, не рухнула. Пока. Во всяком случае, сообщений о жертвах в редакцию не поступало.
Доживём до понедельника, когда дежурные будут докладывать обстановку в городе за выходные лично мэру Бердска?