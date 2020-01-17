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Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске

14:23 17.01.2020, Антон Каликанов Фото: АСТ-54
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От сильного удара фура съехала в кювет, о пострадавших не сообщается.

Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
По предварительным данным, никто не пострадал.

На улице Барнаульской в Бердске произошла лобовая авария, об этом сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла около 13:30 на улице Барнаульской. Столкнулись внедорожник Nissan Patrol и фура, марка которой пока неизвестна. От сильного удара последняя отлетела в кювет и застряла в снегу. Внедорожник получил повреждения передней части, у него, в частности, сломан бампер.

Данных о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный гололёд. Водители в комментарии к записи в «АСТ-54» подтверждают, что именно сложные погодные условия и состояние дорожного покрытия могли спровоцировать аварию.

Из-за ДТП на улице Барнаульской наблюдается затор — водители не могут проехать ни в одну, ни в другую сторону.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
Лоб в лоб сошлись фура и Nissan Patrol на улице Барнаульской в Бердске
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