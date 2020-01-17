Крещенские гадания 2020: как узнать будущее в ночь 18-19 января

С праздником Крещения Господня связано в народной Руси немало поверий, относящихся к судьбе человека

Считалось, что ночь на Крещение — решающее время, когда можно гадать на далекое будущее: «В богоявленскую ночь небо открывается» (хотя многие относят это к запретам на Крещение 2020). По церковному календарю крайние даты этого периода посвящены памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане. По восточнославянским поверьям, Бог, радуясь рождению сына, выпускает с «того света» и души умерших, и нечистую силу гулять по белу свету.

Особенно опасен в крещенскую ночь оборотень «Огненный змей», являющийся девушкам в виде прекрасного юноши. Говорят, что если «Огненный змей» полюбит девушку, эта любовь неисцелима вовек. «Не любя, полюбишь, не хваля, похвалишь», — предупреждают старушки молодых девушек о появлении красавца. «Умеет оморочить он, злодей, душу. Умеет говорить речи. Заиграет он, безжалостный, девичьим сердцем, затомит девицу в горячих объятиях. От его поцелуев горит девушка румяной зарей. Без него девушка сидит в тоске, без него сушит себя…». Уберечься от оборотня-красавца можно, начертив на дверях крест или насыпав на печную загнетку собранный в крещенский вечер снег.

Но за неимением печных загнеток в современных квартирах советуем вам поутру в день Крещения умыться снеговой водой: по примете, от этого «без белил белыми бывают, без румян румяными». Можно не ограничиваться умыванием, а попробовать искупаться в проруби. Издавна на Руси был обычай купаться в проруби на Крещение, несмотря на то, что крещенские морозы считались самыми суровыми.

Как крещенские гадания предсказывают будущее? Почему по ним можно видеть прошедшее и каким образом они заглядывают в души людей, угадывая мысли и чувства как присутствующих, так и находящихся вдали от нас? Почему, гадая о далеком друге, вы так ясно представляете, что делается у него в душе? Все эти вопросы не имеют ответа. Мы верим гаданиям на Крещение 2020 и вверяем им свою судьбу, чтобы получить правдивые ответы на свои вопросы.

Гадания в Крещение 2020

1. Берете 6 небольших рюмочек, наливаете в них немного воды. В стаканчики по очереди кладете (чтобы в каждом стаканчике лежало что-то) — соль, сахар, кусочек хлеба, денежку (монетку), колечко, спичку.

Соль — к слезам, печалиться…

Сахар — сладкая жизнь, удачная в году

Хлеб — хлебная, сытая жизнь в году

Денежка — к деньгам в году

Кольцо — замужество\ женитьба в году

Спичка — к ребенку.

Потом по очереди завязывают глаза и подходят и выбирают стаканчик. С чем вытягивают — это прогноз на грядущий год!

Самое правдивое — в первый раз, можно вытянуть по второму разу — это как бы фон года.

2.Одним из самых распространенных способов является выбрасывание за ворота башмачка. Но поскольку с воротами сейчас не очень, да и кто там, за воротами, может оказаться, — неизвестно, этот способ используется редко. А раньше можно было со всей определенностью узнать, с какой стороны приедет суженый.

3. Подслушивание. Заберитесь на Крещение под окно соседей и слушайте. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, год будет сами понимаете какой. Если в доме тишина — и у вас год будет гармоничным.

4. Гадание на снах. Кладут под подушку гребень или бубнового короля и загадывают, чтобы приснился суженый. Если девушка очень хочет замуж, ей непременно кто-нибудь приснится.

5. В то время, когда все уйдут, девушка берет веник или метлу и начинает мести комнату. Каждый раз, взмахнув направо, она произносит молитву, а взмахнув налево, произносит ругательство с именем нечистой силы. Потом делает черту углем посередине пола и становится направо, то есть на место, отметенное с молитвою. Затем произносит следующее: «Суженый-ряженый, явись передо мной, как лист перед травой».

6. Гадание с еловыми ветками на Крещение 2020. До полуночи приготовьте среднее по величине зеркало и несколько еловых веток. Перед тем как ложиться спать, положите зеркало под кровать, разложите вокруг него еловые ветки. На зеркале напишите ваше самое сокровенное желание. Если утром надпись на зеркале исчезнет, то ваше желание обязательно сбудется.

7. Гадание на верную любовь на Крещение 2020.

Чем точнее задан вопрос, тем более точным вы получите ответ. Поэтому вопрос нужно чётко сформулировать. Иначе можно запутаться и даже навредить.

Простое правило для простых вопросов: формулируйте вопрос так, чтобы на него можно было ответить (мысленно) «да» или «нет».

Старайтесь все негативные вопросы переводить в позитивные: не «как мне его вернуть?», а «стоит ли его возвращать?»; не «что мне помешает?», а «что мне поможет?».

Еще одна рекомендация: не задавайте картам глупых вопросов. Вопрос должен быть понятен для карт.

1. Берешь колоду из 36 карт и думаешь о любимом с самого начала гадания. Тасуешь колоду карт.

2. Выложи перед собой шесть карт рубашкой вниз слева направо. Под этим рядом выложи еще шесть карт (тоже открытыми).

3. Если в полученном пасьянсе две карты одного достоинства легли наискосок, то сразу же убери их из раскладки. На оставшиеся места положи новые карты из колоды (начиная с верхнего ряда слева направо). Если они одного достоинства, то снова убери.

4. Выкладываешь третий ряд, убираешь лишние карты. Потом — четвертый, пятый и т.д.

5. После — снова собери всю колоду, начиная с конца. Затем снова повтори пункты со 2-ого по 5-й, НО — ряд нужно делать из пяти, потом четырех, трех и двух карт.

6. Посчитай количество оставшихся пар карт. Значения их:

Одна пара — загаданный друг сердца хочет на тебе жениться. Тебе остается лишь не упустить свой шанс.

Две пары — он любит тебя и, скорее всего, безумно!

Три пары — ты ему нравишься.

Четыре пары — он по тебе тоскует.

Пять пар — он о тебе думает.

Шесть пар — ИЗМЕНЯЕТ!

Семь пар — к сожалению, сейчас он о тебе не думает. Может, ты погадаешь на него в другой раз?

8. Гадание на соломе

Девушки становились спиной к омету и выбирали одну из нависших сверху соломин, запрокинув голову. Понравившуюся соломину нужно было крепко ухватить зубами и осторожно вытянуть. Если на другом конце оказывался колос, значит, девушка выйдет замуж за богатого, если же колос оборвется, значит, всю жизнь горевать с бедняком. Поэтому старались тянуть соломину медленно, чтобы колос не оборвался.

Можно было погадать и на путанной соломе. Несколько девушек собирались вместе и переминали, взбивали ворох принесенной в дом соломы. Соломенный ком клали на стол, а на него ставили сковороду с водой, на дне которой лежал камень. Затем каждая девушка вытаскивала себе соломину. Это было не так уж просто сделать, потому что все соломины были сильно перекручены и вытаскивались с трудом. Солома шуршала, вода выплескивалась через край, а камень скреб по дну сковороды. Девушки прислушивались к этим странным звукам и угадывали в них человеческую речь.

В большой и шумной компании гадали на соломе иначе. Гадающий брал четное число соломин (не менее шести) и связывал их в пучок. Потом попарно связывал на одном конце колосья, а на другом — комельки соломин. Затем пучок развязывали в середине и смотрели, что получилось. Если попарно связанные соломины образовывали сплошное кольцо, гадающего ждала большая удача. Если же выходила разомкнутая цепочка или несколько отдельных колец, значит — жди неприятностей в новом году.

9. Гадание на ладан на Крещение 2020

Гадание на ладан нужно делать в одиночестве.

Около 12 часов заприте дверь, опустите шторы, постелите чистую скатерть, поставьте на стол два прибора, зажгите свечу, сядьте за стол перед одним из приборов, положите на обе тарелки по кусочку ладана и начинайте читать заговор для гадания, при этом правой рукой то с одного прибора, то с другого берите кусочек ладана на столе, а другой кладите под подушку. Ложитесь спать, сон будет вещим: о чем гадали, то и увидите.

Ладаном в церкви ладят,

Дома им болезнь правят,

Под Крещенье на него гадают.

Ладан, ладан, было бы ладно

Тобой погадать, всю правду узнать.

Как ты, ладан-батюшка,

Чист, свят и честен, так

И сон мой будь правдив. Аминь.

Самое верное, несмотря на всевозможные гадания и предсказания, прийти в церковь, поставить свечку и сказать: «Господи, если есть моя половинка, угодная тебе, пусть будет со мной» или «Господи, убери всех лишних и пошли того, кого надо». И обязательно придет, объявится эта половинка. Даже если для этого и придется немного подождать.

Если же проблема жениха — это не единственное, что вас волнует или вы к тому же давно замужем, то можете получить ответы на самые животрепещущие вопросы.

Для этого нужно привязать колечко на ниточку, взять ниточку за другой конец и упершись локтем в стол, держать колечко над пламенем свечи и мысленно задавать ему любые вопросы. Если ответ утвердительный, колечко станет качаться по направлению к вам — от вас, а если отрицательный — справа налево.

С праздником Крещения Господня связано в народной Руси немало поверий, относящихся к судьбе человека.

10. Как нарисовать свое счастье?

Делать следующее на растущую луну девять ночей подряд.

Зажгите красную или алую свечу. На листке красной цветной бумаги напишите ваше полное имя, начиная снизу листа. Над вашим именем напишите полное имя того, кого хотите соблазнить и приворожить, еще выше напишите его или ее дату рождения, и в заключение, верхней строчкой, свою дату рождения. Нарисуйте сердце вокруг надписи, так, чтобы все имена и даты были написаны внутри рисунка. Выше, над изображением сердца, снова напишите имена и даты рождения в том же порядке. Повторите это последовательно три раза. У вас получится рисунок из трех сердец, расположенных одно над другим, и шесть повторенных надписей имен и дат. Не забудьте, что писать и рисовать надо снизу вверх. Затем скомкайте листок и подожгите его на пламени свечи. Положите горящий лист на блюдце или в пепельницу.

Пока горит, три раза скажите:

Гори, сияющее пламя,

красный огонь — цвет желания.

Минут 10-15 или больше понаблюдайте за огоньком, думая о цели своего колдовства. Затем погасите свечу, ни в коем случае не задувая ее. В последнюю, девятую ночь, оставьте свечу догорать.

Кто-то верит в силу гаданий на Крещение 2020, а кто-то считает страшным грехом. Но у каждого свое мнение на этот счет.

Источник: Хочу