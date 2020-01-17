От холестерина спасет новая инъекция Инклисиран: действует лучше статинов и ставится 2 раза в год

Инъекция нового препарата может предотвратить 55 000 сердечных приступов и инсультов и спасти 30 000 жизней в течение следующего десятилетия, если 300 000 человек будут принимать его каждый год.

Болезни сердца — которые чаще всего развиваются у людей с высоким уровнем холестерина — являются основной причиной смерти

Инъекция inclisiran работает так же, как статины, но принимается два раза в год.

Пациентам не нужно было бы забывать принимать таблетки каждый день

Инклисиран, который заменяет ежедневные таблетки шестимесячной инъекцией, в этом году внедряется для британских пациентов в клинических испытаниях.

Около 40 000 человек могут получить доступ к лекарству в 2020 году, если они подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и статины не работают для них.

И официальные лица говорят, что с 2021 года в Англии планируется сделать инклисиран — доступным для всех пациентов NHS с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Удар может предотвратить 55 000 сердечных приступов и инсультов и спасти 30 000 жизней в течение следующего десятилетия, если 300 000 человек будут принимать его каждый год.

Он работает так же, как и статины высокой точности, и может снизить уровень холестерина в два раза за две недели.

Inclisiran, который предоставляется в виде инъекций два раза в год, может заменить ежедневную таблетку, если испытание будет успешным в конце этого года. Статины эффективны в снижении уровня холестерина, но многие из их 2,5 миллионов потребителей не забывают принимать их каждый день или страдают от побочных эффектов, таких как головные боли, боли в мышцах и плохое самочувствие (изображение)

Шесть из 10 взрослых в Великобритании имеют более высокий, чем обычно, уровень холестерина, в то время как около 2,5 миллионов человек принимают статины для снижения уровня холестерина.

А болезни сердца — которые чаще всего развиваются у людей с высоким уровнем холестерина — являются основной причиной смерти в Великобритании, в результате которой в 2018 году погибло 56 000 человек.

Статины эффективны в снижении уровня холестерина, но должны приниматься каждый день и они вызывают побочные эффекты, такие как головные боли и мышечные боли, поэтому люди часто не придерживаются врачебных реккомендаций.

Правительство объявило сегодня о принципиальном соглашении с производителем, швейцарской фармацевтической компанией Novartis, стоимостью 230 млрд швейцарских франков (182 млрд фунтов).

«Это новаторское сотрудничество может изменить взгляды на здоровье десятков тысяч людей, страдающих сердечными заболеваниями», — сказал лорд Дэвид Приор, председатель NHS England.

В этом году NHS проведет клиническое испытание, чтобы предоставить доступ некоторым пациентам, которые не достигли успеха при приеме статинов.

Министерство здравоохранения заявило, что цифры пока не подтверждены, но они могут принести пользу примерно 40 000 человек.

А в следующем году чиновники попытаются получить одобрение препарата от регулирующих органов по лекарственным средствам Национального института здравоохранения и здравоохранения (NICE) и Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA).

Профессор сэр Нилеш Самани, медицинский директор Британского фонда сердца, сказал: «Это хорошая новость для пациентов и британской науки в целом.

«Благодаря этому новому типу партнерства, если Инклисиран выполнит обещание, которое он до сих пор давал, NHS сможет быстро принять препарат, что в конечном итоге увеличит число спасенных жизней».

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал: «Это сотрудничество может спасти 30 000 жизней в течение следующих 10 лет и является доказательством того, что Великобритания продолжает оставаться ведущим в мире местом для революционного здравоохранения.

«Я всегда буду помогать NHS в полной мере реализовать свой потенциал, а новые и инновационные сотрудничества, подобные этому, ставят пациентов на передний план самых многообещающих медицинских достижений».

Позже в этом году будет подана заявка на лицензию Инклисирана в качестве лечения для людей, у которых уже был диагностирован сердечный недуг.

Приблизительно три миллиона человек уже живут с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием, которое вызвано образованием холестеринового налета внутри артерий.

Профессор Роберт Стори, профессор кардиологии в Университете Шеффилда, сказал: «Плохой холестерин является основной причиной сердечных приступов и инсультов.

«Статины доказали свою эффективность в снижении этого, но не все достигают желаемого низкого уровня плохого холестерина, иногда потому, что они не могут переносить статины в высоких дозах.

Следовательно, срочно необходимы новые способы снижения уровня холестерина, чтобы предотвратить заболевания.

«Инклисиран выглядит очень многообещающе для контроля холестерина, обычно вводимого в дополнение к статинам.

«Инклисиран — это новый класс лекарств, который работает аккуратно, чтобы остановить выработку молекулы (PCSK9) для снижения уровня плохого холестерина (LDL-C) в крови.

«Предыдущие исследования показали, что он может безопасно снизить уровень холестерина этого типа более чем на 50 процентов, с очень небольшим количеством побочных эффектов.

«Большим преимуществом является то, что, поскольку его принимают очень редко, пациентам будет намного легче принимать лекарство в течение длительного времени.

«До сих пор не хватало доказательств того, что он действительно предотвращает сердечные приступы и инсульты с течением времени … учитывая, что этот препарат снижает уровень холестерина настолько сильно, что мы полностью ожидаем, что он принесет большую пользу».

Источник: dailymail.co.uk