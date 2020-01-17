Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2

Первые результаты исследования, опубликованные в конце 2018 года, были сенсационными. Те, кто потреблял 800 калорий в день в течение 12 недель, теряли значительное количество килограмм — и новый вес держался более года.

Похудеть бывает непросто

Мы часто читаем о недавно открытых «чудодейственных» лекарствах или «изменяющих игру» технологиях здравоохранения. Но на самом деле мало кто оказывает влияние на мир.

Фактические научные открытия невероятно редки, поэтому я имею честь быть свидетелем одного из первых, который, я уверен, окажется революционным.

Я убежден, что исследование моего друга профессора Роя Тейлора и его коллег из Университета Ньюкасла изменит наш подход к решению самой большой проблемы со здоровьем нашего времени — диабета 2 типа. Эти новаторские ученые показали, что это смертельное состояние, от которого страдают около четырех миллионов британцев, может быть достигнуто ремиссия с помощью диеты быстрого похудения.

Теперь, в своей новой книге « Жизнь без диабета», профессор Тейлор рассказывает о науке, стоящей за его открытиями, и о том, как вы можете сделать то же самое дома.

До открытия профессора Тейлора считалось, что эту неотложную проблему со здоровьем, которая затрагивает вдвое больше людей, чем 20 лет назад, нельзя было решить. Это было пожизненное недуг и неизбежно прогрессивное. Осложнения включают повышенный риск сердечных заболеваний, деменции, ампутации, слепоты и почечной недостаточности. Людям советуют принимать таблетки и надеяться на лучшее. Но благодаря новаторскому исследованию под названием DiRECT, проведенному профессором Тейлором и его коллегой профессором Майком Лином в Университете Глазго, мы теперь знаем, что это не так.

Я был настолько впечатлен их исследованиями, что использовал их как вдохновение и слегка адаптировал их к своей восьминедельной диете по сахару в крови, которая включает в себя 800 калорий в день в течение 12 недель. Мне приятно сказать, что это помогло тысячам читателей отправить свой диабет в ремиссию.

Предполагается, что этот подход вызовет сейсмические изменения в том, как врачи относятся к этому заболеванию, и сэкономит NHS миллионы фунтов.

Недавнее исследование показало, что диета из 800 калорий может сократить ежегодную стоимость лечения диабета 2 типа. В настоящее время лечение каждого пациента обходится примерно в 2800 фунтов стерлингов в год, что составляет около десяти процентов годового бюджета ГСЗ. Но диетические вмешательства, такие как те, что были впервые предложены профессором Тейлором, стоят чуть более 1000 фунтов стерлингов на пациента.

Я хочу объяснить, как я познакомился с профессором Тейлором — лично и профессионально — и показать вам, как, если вы подняли уровень сахара в крови — и, возможно, находитесь на грани диабета — вы можете привести их в норму с помощью диета для быстрого похудения. Я должен знать — я был там …

КАК Я НАЧИНАЛ …

Моя первая встреча с профессором Тейлором в июне 2014 года последовала за моей собственной борьбой с диабетом 2 типа.

Как я уже писал ранее, у меня был диагностирован диабет восемь лет назад после обычного анализа крови.

Мой доктор сказал, что ничего нельзя сделать, кроме как принимать лекарства. Я бы начал с широко назначенного метформина, но был шанс 50-50, что в течение десятилетия я был бы вынужден сделать себе инъекцию инсулина. Естественно, я был в шоке.

У моего отца развился диабет 2 типа в возрасте 50 лет, и, несмотря на прием лекарств, он умер от осложнений этого заболевания, включая сердечную недостаточность. Я не хотел следовать его примеру, поэтому я искал ответы в другом месте.

Вскоре я наткнулся на исследование, показывающее преимущества чего-то, что было мало известно в то время, называемого прерывистым постом. Это включало ограничение калорий в течение части недели, и привело к моему открытию нового подхода к потере веса, который я назвал 5: 2. Для тех из вас, кто не знаком с этим, он предполагает сокращение калорий всего на два дня в неделю.

За два месяца я потерял значительное количество киллограмм — и уровень сахара в крови вернулся к норме, где они и остались с тех пор. Это послужило вдохновением для моего первого международного бестселлера The Fast Diet с журналисткой Мими Спенсер.

Несмотря на этот успех, я все еще не полностью понимал науку, лежащую в основе моего преобразования здоровья. Затем я прочитал о работе профессора Тейлора. Это имело большой смысл, поэтому я сел на поезд в его исследовательский центр в университете Ньюкасла, чтобы узнать больше.

Он объяснил, что причина, по которой я заболел, была в первую очередь в том, что за эти годы я накопила слишком много жира вокруг кишечника. Этот жир начал забивать мою печень и поджелудочную железу, мешая им работать должным образом. Эти органы жизненно важны для регулирования уровня сахара в крови. При диабете 2 типа система регулирования сахара в крови нарушается.

Профессор Тейлор, который является почетным консультантом по эндокринологии в клинике NHS Trust больницы Ньюкасла, также познакомил меня с тем, что он назвал «личным жировым порогом». Это частично объясняет, почему некоторые люди могут набрать избыточный вес без развития диабета, в то время как другие могут иметь здоровый вес и все же стать диабетиками.

Ваш личный жировой порог во многом определяется вашими генами — близкий родственник диабета, как и я, подвергает вас гораздо большему риску.

Но были хорошие новости. Он провел исследования, которые показали, что большинство людей могут вернуть уровень сахара в крови до недиабетического уровня, потеряв всего один грамм жира вокруг поджелудочной железы. Для этого им нужно было потерять примерно десять процентов своего веса. Затем профессор Тейлор рассказал мне о предстоящем испытании под названием DiRECT, которое окажется чрезвычайно важным.

Боремся с болезнью без лекарств

Наряду с Майком Лином, профессором питания человека в Королевском лазарете Глазго, и при поддержке гранта на сумму в несколько миллионов фунтов стерлингов от благотворительного фонда Diabetes UK профессор Тейлор набрал около 300 пациентов с диабетом 2 типа.

Половине было предложено придерживаться подхода быстрого похудения к лечению, а другая половина получила стандартную помощь NHS. Пациентам в группе снижения веса давали строгий план питания на 800 калорий в день на срок до 12 недель, состоящий из трех заменителей пищи.

Первые результаты, опубликованные в конце 2018 года, были сенсационными. Те, кто потреблял 800 калорий в день в течение 12 недель, теряли значительное количество килограмм — и новый вес держался более года.

Я не единственный Мосли, который был вдохновлен работой профессора Тейлора. Мой средний сын Джек, который сейчас врач в Королевской Престонской больнице в Ланкашире, настолько интересовался работой профессора, что решил заняться исследовательским проектом, в котором он попытался бы выяснить, почему некоторые участники DiRECT могли удерживать вес в течение длительного времени,, в то время как другие не могли.

Под руководством самого профессора Тейлора Джек провел многочисленные интервью с людьми, которые закончили диету.

Их ответы были захватывающими.

Гордость в преодолении болезни, улучшении настроения с помощью регулярных упражнений и удовольствия от покупки новой, более мелкой одежды — все это были эффективные мотиваторы.

Но одним из наиболее важных факторов в поддержании потери веса была поддержка со стороны семьи и друзей.

В какой-то момент все участники столкнулись с эмоциональными проблемами — например, травмой, семейной трагедией или потерей работы.

Основное различие между неудачными и успешными сидевшими на диете состояло в том, что, в то время как первое пришло в норму, второе — нет.

И те, кто был самым успешным, были участники с наибольшей поддержкой со стороны семьи и друзей.

Наличие кого-то, чтобы подстегнуть их в трудные времена было ключевым.

Для сравнения, контрольная группа потеряла в среднем чуть более 2 фунтов. Более того, половина из 800-калорийных пациентов подвергла свой диабет ремиссии. Уровень сахара в крови вернулся к норме, без лекарств. Только четыре процента в контрольной группе смогли добиться этого.

Последующее исследование было опубликовано в прошлом году, и, что впечатляюще, группе из 800 калорий удалось сохранить большую часть веса.

Несмотря на то, что они принимали гораздо меньше лекарств, они также продолжали иметь более низкий уровень сахара в крови, холестерина и артериального давления, чем контрольная группа.

В группе, получавшей стандартную помощь NHS, двое перенесли инсульт, один получил ампутацию, а другой, к сожалению, умер от осложнений заболевания.

В других исследованиях были опробованы различные версии, например, замена некоторых калорий в коктейлях на небольшую порцию овощей для увеличения пользы для кишечника клетчатки.

Результаты исследования DiRECT были настолько многообещающими, что руководители NHS объявили, что более 5000 пациентам предлагают программу быстрого похудения, начиная с апреля.

Источник: dailymail.co.uk