Госдеп и ЦРУ писали Конституцию Ельцину: поддержал Путина лидер ЛДПР Бердска

Руководитель отделения ЛДПР в Бердск Игорь Горобец подчеркнул, что высказывается не от имени партии, а лично от себя

Лидер бердского отделения ЛДПР Игорь Горобец признался, что внимательно слушал послание президента Федеральному собранию, отслеживал реакцию политических деятелей и других экспертов на заявления Путина и последующую за этим отставку кабинета министров с назначением премьера Медведева на пост зампреда Госсовета.

— Нельзя же парня без работы оставить. Дмитрий Анатольевич в любом случае человек, знающий многие вопросы. Возможно, со временем для него найдут другое место, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Горобец.

Будущий состав правительства, которое подберет новый глава кабмина Михаил Мишустин, он сравнил с колодой карт: как ни тасуй, количество и номинал карт не изменится. Но Горобец уверен, что министры, не вошедшие в новы список, без работы не останутся:



— Просто так людей такого уровня не выбрасывают. Вспомните Сердюкова. Плохой человек или хороший, коррумпированный или нет, это дело спецслужб и судов. Но знания и опыт людей государственного масштаба на помойку не отправляют.

Горобец не считает неожиданностью отставку правительства после того, как президент заявил о необходимости поправить Конституцию — этого требует сам основной закон государства. И называет смену кабмина политически верным шагом.

По мнению лидера бердского отделения ЛДПР, нынешнюю Конституцию непременно требуется менять, поскольку при Ельцине «ее писали люди из Госдепа, работники ЦРУ»:

— Там много нужно править, но не в ущерб, а только на пользу.

Напомним, что действующая Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года при правлении Бориса Ельцина. Поправки в нее вносили в 2008 и 2014 годах.

С точки зрения Игоря Горобца, президент Владимир Путин «поступил очень мудро и правильно»:

— Он открыл клапан сброса народного гнева, накала. Самое главное, что он выпустил пар, снял социальную напряженность. Глава государства ничего не делает случайно, ведь он профессиональный разведчик. Полагаю, что доклады ему на стол спецслужбы кладут не раз в сутки, а каждый час.

Он полагает, что деньги на исполнение всех президентских поручений (ежемесячные выплаты на детей до семи лет, рост зарплат бюджетников, почти полмиллиона рублей при рождении первого ребенка, сохранение маткапитала и прочее — на все порядка 450 млрд рулей на 2020 год) найти легко. Например, из Пенсионного фонда, в котором из-за повышения возраста выхода на пенсию образуются излишки: «взять у стариков и отдать молодежи». По мнению Горобца, это правильно, так как пенсионеры и без того помогают своим взрослым детям.

— Президент сейчас будет внимательно наблюдать за ситуацией в регионах, как отреагирует народ. Я не удивлюсь, если следующим ходом президента будет отмена пенсионной реформы. Это был бы очень мощный козырь. В Кремле прекрасно понимают, что в этом году грядут основные выборы — в законодательные органы субъектов РФ. Представительство партии власти в Госдуме зависит от ее представительства на местах, — рассуждает Игорь Горобец.

По его мнению, перемещение лидера «Единой России» Дмитрия Медведева из кабинета в кабинет никак не повлияет на партийные настроения и значимость партии. Лишь прибавит очков президенту.

— И прибавит очков народу. Почему? Если бы не было различных оппозиционных акций, движений, лайков, репостов, роликов в соцсетях, а были бы тишина и болото, ничего бы мы не получили — того, что произошло 15 января. Это нормальный эволюционный процесс. Если народ успокоится и сядет на попе ровно — все. Если же народ дальше продолжит протестовать по примеру «желтых жилетов», он добьется отмены пенсионной реформы. Надо дальше продолжать. Но главное — идти эволюционным путем. Вот Путин сделал правильный политический шаг! Не садят же на трон того, кто рвет на площади тельняшку, не подпускают же к ядерной кнопке футбольного болельщика с битой. Нужно четко понимать: нельзя разбазарить то, что создано, нужно сохранить потенциал, мозги, в том числе государственных людей. Впрочем чистка нужна. И она идет. Слышим: там полковника прихватили, там — судью, там — губернатора. И слава богу. Самое главное обойтись без кровопролития. А Владимир Владимирович задал нормальный эволюционный тон.

Как стало известно позже, новый премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с программным заявлением, подчеркнул, что изменения пенсионного законодательства он не допустит.

Свое мнение об отставке правительства, кадровых перестановках в высших эшелонах власти и президентском послании Федеральному собранию для «Курьер. Среда. Бердск» высказали несколько экспертов — доктор исторических наук Виктор Козодой, политолог Яков Савченко, секретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов. Их оценка произошедшего и будущего не совпадает, а порой и диаметрально противоположна.