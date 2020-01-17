Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше

Согласно новому исследованию, недавно обнаруженный доисторический вид скорпиона Parioscorpio venator является самым старым из известных скорпионов, обнаруженных учеными. Он был найден в Waukesha, округ в Уинсксине, США.

Это изображение показывает запись окаменелости нового вида доисторического скорпиона, с деталями медиальной области, показывающими пульмо-сердечно-сосудистые структуры

Согласно новому исследованию, недавно обнаруженный доисторический вид скорпиона, возможно, был одним из первых существ, покинувших море и рискнувшим приземлиться на суше.

Исследователи из Университета Оттербейн, США, говорят, что существо проживало бы около 437 миллионов лет назад в силууарский период.

Он называется Parioscorpio venator и является самым старым из известных скорпионов, обнаруженных учеными. Он был найден в Waukesha, округ в Уинсксине, США.

Поскольку данные окаменелости ограничены периодом, в течение которого они жили, исследователи говорят, что неясно, как именно и когда они приспособились к жизни на суше.

Палеонтолог Эндрю Вендруфф, автор исследования, сказал, что открытие двух очень хорошо сохранившихся окаменелостей было захватывающим событием.

При тщательном изучении окаменелостей они обнаружили, что оба они были членами ранее неизвестного вида скорпионов.

По словам г-на Вендруффа, недавно обнаруженные морские паукообразные имеют некоторые примитивные характеристики, присутствующие в других ранних морских организмах.

У существ есть сложные глаза, а также характеристики современных скорпионов, такие как хвост, оканчивающийся жало.

Он также показывает детали внутренней анатомии, в том числе узкие, в форме песочных часов, структуры, которые простираются вдоль большей части средней части тела.

Эти структуры очень похожи на кровеносную и дыхательную системы у современных скорпионов, а также у современных подковообразных крабов, говорят авторы.

Новое исследование доисторических существ говорит о том, что у них не было легких или жабр, что свидетельствует о том, что они не были «полностью земными», но проводили время на суше.

Авторы утверждают, что их сходство с крабами-подковами, которые могут дышать на суше, предполагает, что они могли совершать набеги на сушу в течение продолжительных периодов времени.

«Анатомические детали, сохранившиеся в P. venator, позволяют предположить, что физиологические изменения, необходимые для адаптации перехода от моря к земле у паукообразных, произошли на ранних этапах их эволюционной истории.

«Тесное сходство сохранившихся легочно-сердечно-сосудистых структур со структурами существующих скорпионов намекает на возможность длительного пребывания на суше».

У них восемь ног, сжимающих педипальпы — придатки, похожие на ноги в передней части головы, — и узкий сегментированный хвост, который заканчивается изгибом.

Существует почти 2000 видов скорпионов, но только 30 или 40 имеют достаточно сильный яд, чтобы убить человека.

Скорпионы были обнаружены на всех основных континентах, кроме Антарктиды и Новой Зеландии, хотя они встречались не везде в естественных условиях.

Они были случайно завезены в Великобританию, Ирландию, Японию, Южную Корею и ряд других островов в результате торговли людьми.

Они плотоядные и живут до восьми лет в зависимости от вида.

Они едят насекомых, но их диета может быть переменной, и они могут замедлить свой метаболизм, когда пищи не хватает.

Это одна из вещей, которая позволяет членистоногим выживать в самых суровых условиях на Земле.

Источник: dailymail.co.uk