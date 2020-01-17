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Запрещено на Крещение Господне 2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по дому

17:02 17.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Запоминайте сны, приснившиеся в ночь с 18 на 19, так как они вещие.

Запрещено на Крещение Господне 2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по дому
На Крещение 2020 нельзя ссориться ни с кем, иначе можно осквернить воду
Сюжет: Православные обряды
Запрещено на Крещение Господне 2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по дому

Запрещено на Крещение Господне 2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по дому19 января Крещение Господне: нельзя ссориться, работать, жадничать и кушать жирную пищуЕщё 19 новостей

В преддверии одного из важнейших двунадесятых праздников — Крещения Господнего, мы собрали интересную информацию об этом дне, имеющем большое значение для верующих людей. Читайте далее о том, что нельзя делать на Крещение Господне, а также что стоит делать в этот день, чтобы провести его правильно.
Обычаи дня говорят о том, что накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать «Голодную кутью», или Святой Вечер, наподобие Рождественского.

В день самого праздника Крещения Господнего, который выделен красным цветом в календаре церковных праздников января, верующий человек испытывает силу воли и силу духа, окунаясь с головой в ледяную воду (о том, где купаться на Крещение Господне, мы писали ранее). Нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Огромную целебную силу в этот день имеет и вода, которая становится живой. Говорят, что она долго не портится и избавляет от всего плохого. Но чтобы день и правда возымел такое влияние, нужно провести его правильно. Поэтому читайте далее о том, что надо делать на Крещение 2020.

Что надо делать на Крещение Господне 2020

  • Ранним утром на Крещение 2019 нужно произнести молитву о выздоровлении от болезней, мире и благополучии для близких, исполнении заветных желаний.
  • Не забудьте освятить дом святой водой.
  • Также запоминайте сны с 18 на 19, так как они вещие.
  • Начинайте благие дела в праздник Крещения Господнего, тогда все вернется сторицей.
  • Также можно крестить малышей и венчаться, ведь в этот день это к большому счастью.

Что нельзя делать на Крещение Господне 2020

Но также в важный христианский праздник есть важные запреты, которые нельзя нарушать. Примите следующие сведения во внимание.

  • Нельзя на Крещение Господне стирать, полоскать, да и в целом заниматься физическим трудом и делами по дому.
  • На Крещение 2020 нельзя ссориться ни с кем, иначе можно осквернить воду. Лучше провести день в душевной атмосфере в кругу близких, и не забыть про молитву.
  • Нельзя плакать в праздник, иначе есть риск лить слезы и до следующего года.
  • Также на Крещение 2020 нельзя шить, вышивать, вязать.
  • Категорические предписания в этот день и на жалобы, клевету и сплетни.

Источник: hochu.ua

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