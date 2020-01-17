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Здоровье / Общество

Продукты для сердца: топ — 10 полезных блюд

17:07 17.01.2020 Фото: pixabay.com
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Чеснок является просто бальзамом для миокарда, так как содержит около 70 активных веществ, полезных для сердечной мышцы. Также содержащиеся в чесноке полисульфиды активизируют кровоток и снижают артериальное давление.

Продукты для сердца: топ 10 полезных блюд
Чтобы поддерживать давление в норме, необходимо включить в ежедневный рацион одну порцию злаков

Болезни сердца являются бичом современного общества. Предотвратить сердечные недуги можно, употребляя определенные продукты.

Традиционно медики рекомендуют людям с хроническими болезнями сердца и сосудов соблюдать диету номер 10. Но часть продуктов из этого меню будет полезно употреблять и в целях профилактики. Предлагаем список из 10 полезных для сердца продуктов питания.

Рыба

Является основополагающим продуктом сердечного рациона. В ней содержится много жирных кислот Омега-3, которые значительно полезнее, чем насыщенные жиры из мяса. Ученые утверждают, что регулярное потребление рыбы снижает риск сердечных приступов и инфарктов у женщин.

Овсяные хлопья, отруби, бобовые, фасоль
Эти продукты полезны для сердца из-за растворимой клетчатки, которая бережно охраняет сосуды от вредного холестерина. Для того, чтобы поддерживать давление в норме, необходимо включить в ежедневный рацион одну порцию злаков.

Оливковое масло
Содержит много природных антиоксидантов — жирорастворимых витаминов А и Е, которые предохраняют сердечную мышцу от свободных радикалов. Достаточно употреблять 1 столовую ложку в день.

Брокколи
Содержит вещество сульфорапан, которое препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, витамин C и бета-каротин являются прекрасными антиоксидантами — замедляют старение.

Чеснок
Чеснок является просто бальзамом для миокарда, так как содержит около 70 активных веществ, полезных для сердечной мышцы. Также содержащиеся в чесноке полисульфиды активизируют кровоток и снижают артериальное давление.

Орехи
Содержат Омега-3 жирные кислоты, которые способствуют работе сердца и сосудов. Кроме того, в орехах много полезных калия и магния, витаминов В, С, РР.

Авокадо

Замечательно регулирует холестериновый обмен, что полезно для сосудов и является профилактикой инфаркта. Важно употреблять авокадо в сыром виде.

Курага

Абрикосы — и свежие, и в виде сухофруктов — богаты калием, который способствует ритмичной работе сердца.

Гранат

Этот фрукт содержит полифенолы, снижающие артериальное давление и уровень холестерина. Они также благоприятно воздействуют на кровообращение и препятствуют появлению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Рекомендовано употреблять в день 150 мл свежевыжатого сока граната без сахара.

Яблоки

Являются кладезем флавоноидов, незаменимых для профилактики ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Они еще и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. А яблочный фитоэлемент кверцетин предотвращает появление тромбов.

Источник: hochu.ua

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