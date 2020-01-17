Продукты для сердца: топ — 10 полезных блюд

Болезни сердца являются бичом современного общества. Предотвратить сердечные недуги можно, употребляя определенные продукты.
Традиционно медики рекомендуют людям с хроническими болезнями сердца и сосудов соблюдать диету номер 10. Но часть продуктов из этого меню будет полезно употреблять и в целях профилактики. Предлагаем список из 10 полезных для сердца продуктов питания.
Рыба
Овсяные хлопья, отруби, бобовые, фасоль
Эти продукты полезны для сердца из-за растворимой клетчатки, которая бережно охраняет сосуды от вредного холестерина. Для того, чтобы поддерживать давление в норме, необходимо включить в ежедневный рацион одну порцию злаков.
Оливковое масло
Содержит много природных антиоксидантов — жирорастворимых витаминов А и Е, которые предохраняют сердечную мышцу от свободных радикалов. Достаточно употреблять 1 столовую ложку в день.
Брокколи
Содержит вещество сульфорапан, которое препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, витамин C и бета-каротин являются прекрасными антиоксидантами — замедляют старение.
Чеснок
Чеснок является просто бальзамом для миокарда, так как содержит около 70 активных веществ, полезных для сердечной мышцы. Также содержащиеся в чесноке полисульфиды активизируют кровоток и снижают артериальное давление.
Орехи
Содержат Омега-3 жирные кислоты, которые способствуют работе сердца и сосудов. Кроме того, в орехах много полезных калия и магния, витаминов В, С, РР.
Авокадо
Замечательно регулирует холестериновый обмен, что полезно для сосудов и является профилактикой инфаркта. Важно употреблять авокадо в сыром виде.
Курага
Абрикосы — и свежие, и в виде сухофруктов — богаты калием, который способствует ритмичной работе сердца.
Гранат
Этот фрукт содержит полифенолы, снижающие артериальное давление и уровень холестерина. Они также благоприятно воздействуют на кровообращение и препятствуют появлению холестериновых бляшек на стенках сосудов. Рекомендовано употреблять в день 150 мл свежевыжатого сока граната без сахара.
Яблоки
Являются кладезем флавоноидов, незаменимых для профилактики ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Они еще и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. А яблочный фитоэлемент кверцетин предотвращает появление тромбов.
Источник: hochu.ua