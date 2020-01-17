Как сделать мужчину счастливым в постели? Оставь что-нибудь сжевать или выпить рядом с постелью

В конце девятнадцатого века был открыт женский оргазм

Являясь автором рубрики «Секс» в журнале XXL и делясь с мужским населением страны мнениями сексологов о том, чего хотят от нас женщины, я регулярно получаю письма не только от читателей, но и от читательниц. Барышни как одна настаивают: «Хватит писать о том, что делать в постели мужчине, — напишите про то, что делать в постели с мужчиной!»

Обычно я отвечал что-то типа: «Идея отличная. Но совершенно исключено. Боюсь, что нашим читателям не понравится увидеть в своем мужском журнале сообщения типа: «Не стесняйтесь играть с пенисом вашего партнера…»

Но идея такой статьи меня все равно преследовала. Я обсуждал ее с компетентными специалистами. С коллегами. С приятелями в баре. Анализировал собственный опыт. И выяснил одну очень любопытную вещь: в глубине души каждый мужчина уверен — из него вышла бы идеальная роковая женщина. Во-первых, он бы очень любил заниматься сексом. А во-вторых, он бы прекрасно знал, как сделать так, чтобы после ночи, проведенной с такой женщиной в постели, ее партнер испытывал бы одно желание: круглосуточно целовать ей ноги, воя от восторга.

18 способов сделать мужчину счастливым в постели

ЛЕДИ НЕ ШЕВЕЛЯТСЯ!

Кто сказал, что от женщины в постели вообще что-то требуется? Большинство мужчин уверены: главное, чтобы она там оказалась, — а дальше он сам разберется, что к чему. Вот англичане, например, как-то просуществовали весь девятнадцатый век под девизом «леди не шевелится». И ничего, создали первый в мире демографический кризис, невзирая на то что леди честно не шевелились…

Тем не менее время идет, законы нравственности меняются, и сегодня представление о женских добродетелях изменилось коренным образом. В конце девятнадцатого века был открыт женский оргазм. До этого считалось само собой разумеющимся, что женщина приносит себя в жертву мужской похоти исключительно с благой целью завести ребеночка. И ужасно страдает как морально, так и физически во время неизящного процесса обзаведения потомством. После этого открытия все мужчины страстно захотели женщин с оргазмом. И хотят до сих пор. Дай нам волю, мы сконструировали бы женский организм таким образом, чтобы во время кульминации партнерша начинала вспыхивать разноцветными лампочками и высвечивать на табло «БИНГО!!!». (Чтобы мы видели, что на этот раз попали точно и все наши усилия были не напрасны. Да что говорить, мы были бы не против и того, чтобы при этом весь стадион начинал скандировать: «Чем-пи-он!!!»)

Однако я немного отвлекся… Так вот, это я все к тому, что современные мужчины явно отдают предпочтение женщинам с темпераментом. С азартом. Которые в постели вытворяют с нами такое!.. А что, кстати, они там вытворяют?

Во время подготовки материала я опросил 165 мужчин разного возраста, профессий и социального положения. Всем задавался один вопрос: «Какое поведение женщины в постели нравится вам больше всего?» И ответы показали: существует примерно два десятка вещей, о которых мечтают мужчины. (Размышления на тему группового секса с двумя негритянками и одним фаллоимитатором решено было не учитывать).

Прежде чем приступить к их перечислению, считаю своим долгом сделать следующее заявление.

Я не говорю, что женщина ДОЛЖНА это делать. Она никому ничего не должна. Просто, если ей однажды захочется (совершенно случайно) сделать своему мужчине приятно (если он, конечно, это заслуживает) и самой испытать что-нибудь новое — тогда к ее услугам будет этот список.

И не бейте меня, пожалуйста…

1. НАДЕНЬ КРАСИВОЕ БЕЛЬЕ

Да, у нас, мужчин, вкус как у престарелых кокоток. Это так. Нам нравятся кружева, сочетание красного и черного цветов, чулки с подвязками и рюшечки по бокам. Элегантное спортивное белье в стиле унисекс заводит нас куда меньше, чем это безобразие с розочками на разных местах. А уж если барышня еще заползает в постель в туфлях на высоком каблуке…

Возможно самое время посетить секс-шоп и прикупить что-то новенькое для своего секс-гардеробчика. Кроме сексуального белья можно, кстати, прихватить и что-то пикантнее, например, дилдо, вибратор или анальную пробочку.

2. ОСТАВЬ ВКЛЮЧЕННЫМ СВЕТ

К сожалению, никтолопией — способностью видеть в темноте, как при свете, — обладает лишь один мужчина из миллиона. А все остальные этому одному ужасно завидуют. Потому что мужчин, в отличие от женщин, куда больше заводят зрительные образы, чем звуковые и осязательные. Нам нужно видеть фронт работ, знаете ли… При этом мы вовсе не требуем, чтобы помещение было освещено, как операционная. Вполне хватит ночника. И, кстати, если у этого ночника абажур будет розового или оранжевого цвета — то кожа и фигура женщины очень выиграют от этого: теплый цвет замаскирует любые неровности или пятнышки.

3. ОСТАВЬ ЧТО-НИБУДЬ СЖЕВАТЬ И ВЫПИТЬ РЯДОМ С ПОСТЕЛЬЮ

Каждый второй мужчина непосредственно после секса часто испытывает приступы звериного голода. Это нормально. Это не значит, что он тупое животное. Просто ему нужно набраться сил для второго захода.

4. ЗАТЯГИВАЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

Инстинкты мужчины похожи на инстинкты цыпленка. Если цыпленок видит уползающего от него червяка — он кидается в погоню. Если же потенциальная добыча, наоборот, ползет в сторону маленькой желтой птицы — цыпленок предпочитает не связываться с агрессором и ретируется. Нет, конечно, у нас, в отличие от цыпленка, есть интеллект, воля, житейский опыт… Но инстинкт преследования еще пока никто не отменял. Поэтому мы особенно возбуждаемся, когда от нас слегка отбиваются. Но только слегка.

5. СПРОСИ, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ

У каждого из нас есть свои маленькие фантазии, которые нам редко удается реализовывать на практике. И это необязательно должны быть садомазохистские игрища или секс с верблюдами — нет, большинство из нас имеют куда более скромные запросы. Например, кому-то может грезиться секс с женщиной в халате медсестры со стетоскопом. Кого-то бросает в эротическую дрожь мысль о том, что партнерша может его отшлепать скакалкой. Кто-то мечтает о сексе в воде. Но, боясь спугнуть чувствительную и робкую лань, посапывающую у нас под левой подмышкой, мы предпочитаем молчать о своих замечательных идеях в тряпочку. Чтобы нас за маньяков, не ровен час, не приняли.

6. ДВИГАЙСЯ

Любому мужчине, кроме некрофила, нравится, когда во время секса женщина шевелится. Причем чем активнее — тем лучше.

7.ЛАСКАЙ ЕГО ГРУДЬ

Нам тоже нравится, когда нам облизывают и покусывают соски. Правда, если делать это слишком энергично, возбуждающие ощущения сменятся щекочущими и труднопереносимыми. А если делать это слишком долго…

Как минимум один мужчина в мире пал жертвой пристрастия своей подруги к его соскам. У тридцативосьмилетнего англичанина Роберта С. после двух лет совместной жизни с новой герл-френд появилось грудное молоко. И парня потом долго лечили гормонами. Механизм лактации — грудного вскармливания — пока еще является достаточно загадочным. Известно, что у некоторых животных (например, крыс и кошек) самцы могут иногда вскармливать потомство, если оно остается без матери и долго, настойчиво теребит соски самца. Поэтому специалисты советуют не злоупотреблять стимуляцией мужских сосков, позволяя себе это удовольствие не больше полутора часов в день.

8. КРИЧИ

А также вздыхай, шепчи, бормочи, пищи, взвизгивай, стони, проси пощады и пой гимн России. Для мужчины крики партнерши (за исключением тех случаев, когда за ширмой спят старенькие родители, дети и двоюродный брат из Витебска) всегда приятны. Это опять-таки из области инстинктов — крики самки свидетельствуют о том, что пенис вошел достаточно глубоко для того, чтобы после семяизвержения оплодотворение произошло с максимальной вероятностью.

8. ДЕПИЛИРУЙ ЗОНУ БИКИНИ

У 165 мужчин мнения на тему: как должны выглядеть женские лобковые волосы, разделились следующим образом:

— удалены полностью —15

— депилированы в зоне бикини — 144

— росли естественно — 6

10. НЕ ВЫЗЫВАЙ МИЛИЦИЮ

Если он вдруг предложит тебе анальный секс. Идея такого секса волнует подавляющее большинство мужчин потому что: а) это табу, б) им интересно испытать новые, возможно, весьма щемящие ощущения и в) у самих мужчин эта область куда более эрогенна, чем у женщин. Потому что у нас есть простата — очень чувствительный орган, расположенный близко к прямой кишке. (При некоторых заболеваниях врачи массируют нам простату. И у всех пациентов наблюдается эрекция, а у некоторых даже эякуляция.) Неудивительно, что нам кажется — женщинам должен нравиться анальный секс. Хотя, если верить статистике, нравится он лишь одной женщине из пяти.

11. ВЫПЕЙ ПЕРЕД СЕКСОМ ЛИТР

Необязательно «Дом Периньона», можно обойтись и минералкой. Дело в том, что при наполнении мочевого пузыря стимуляция точки (расположенной на передней стенке влагалища) во время полового акта происходит активнее, — и ты получишь больше удовольствия от секса. А нам очень нравится, когда женщине с нами хорошо. Пожалуй, это основное, что делает нас счастливыми, — вот такие мы зверски благородные.

12. СОВЕРШЕНСТВУЙ ТЕХНИКУ

Мы все — большие поклонники орального секса. Даже если женщина делает его на двойку с плюсом, из которых плюс — исключительно за энтузиазм, но никак не за технику исполнения. Даже если она все внимание уделяет отверстию по центру головки и полностью игнорирует уздечку — полоску кожи, которая удерживает крайнюю плоть. Хотя стоило бы делать наоборот! Сама по себе техника орального секса — очень простая вещь. Чтобы довести партнера до исступления, совершенно необязательно проделывать фокусы в духе Чиччолины-шпагоглотательницы. (Что мы там в этих гландах не видели!) Пользоваться пенисом как трубочкой для коктейля, пытаясь воздействовать на него вакуумом, — тоже напрасная трата времени. Проще всего действовать не ртом, а языком и ладонями.

13. СКАЖИ ЕМУ КОМПЛИМЕНТ

Даже самые размачистые мачо не всегда уверены, что все делают правильно. Мы на самом деле боимся не понравиться тебе — даже если наша встреча была коротка и без видов на будущее. Поэтому любой комплимент нашему скромному вкладу в общее дело будет воспринят с искренней благодарностью. Совершенно необязательно выискивать пышные образы и увесистые дифирамбы. Достаточно просто сказать: «У меня никогда ничего подобного раньше не было!» (Пусть даже правдивая часть этого высказывания будет относиться к тому факту, что никто еще не занимался с тобой сексом в носках).

14. ЦЕЛУЙ ЕГО В УШИ И ШЕЮ

Уши и шея — эрогенные зоны не только у женщин и кошек. В этом мы от вас ничем не отличаемся.

15. ИГРАЙ С ЕГО ЛУЧШЕЙ ЧАСТЬЮ

Мы гордимся своим пенисом. Мы разговариваем с ним, мы даем ему ласковые прозвища. Но это не значит, что пенис для нас — всё. Кроме него у мужчин также есть еще два очень важных парных органа, упакованных в одну тару. нам очень нравится, когда их трогают, перебирают и щупают. Кстати, по обеим сторонам от пениса есть специальные «карманы», в которые яички иногда прячутся во время всяких экстремальных событий. Механически их тоже можно пристроить, хотя это не так-то просто — они все время норовят оттуда выскользнуть. Но процесс наверняка понравится твоему мужчине.

16. УЛЫБАЙСЯ

Многие женщины, даже те, которые искренне любят секс, считают своим долгом делать в постели такое словно рядом с ними не внимательный и чуткий партнер, а орел, выклевывающий их печень. При этом, когда мужчина останавливается и начинает спрашивать: (тебе что, плохо, под перину горошина закатилась? — ему отвечают, что все изумительно хорошо. После чего — опять! двадцать пять: гримасы ужаса и плачущие лица. Не знаю, кто их научил, что это сексуально и что во время секса нельзя улыбаться и радоваться. Да можно, но!!! Мужчинам совершенно не хочется чувствовать с мучителями и насильниками — нам куда больше noнравился бы более дружественный интерфейс.

17. ПОВЕСЬ В СПАЛЬНЕ ЗЕРКАЛО

В пункте 2 уже говорилось о том, что для мужчины! очень важны зрительные образы. А когда этих образов становится в два раза больше…

18.ПОМЕШАЙ ЕМУ ДОСТИЧЬ ОРГАЗМА

Хочется еще, а он уже явно выходит на финишную прямую? И рад бы остановиться, да не может? Помоги человеку. Есть такой старый, вполне действенный «стоп-кран»: если в это время потянуть мужчине яички книзу, эякуляция задержится. Только тянуть нужно без особого ажиотажа — иначе она рискует задержаться слишком надолго.

Источник: hochu.ua