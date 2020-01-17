Как быстро освежить интерьер дома?

Виниловые наклейки – вполне бюджетный вариант освежения интерьера. С их помощью можно украсить стену всего за 15 минут. Достаточно лишь снять защитный слой и наклеить наклейку на стену.

Виниловые наклейки – вполне бюджетный вариант освежения интерьера

Виниловые наклейки – вполне бюджетный вариант освежения интерьера. С их помощью можно украсить стену всего за 15 минут. Достаточно лишь снять защитный слой и наклеить наклейку на стену.

Особенно актуальны красочные стикеры для детских, ведь дети растут быстро, вырастая не только из обуви и одежды, но и из интерьера. Винил позволяет быстро менять сказочных гномиков на крутые тачки или романтических бабочек. Наклейки не оставляют следов на стенах и в любой момент могут быть удалены.

Существует два варианта наклеек: готовый рисунок для наклеивания на стену и трафарет. Второй вариант подойдет тем, кому не нравятся ни матовые, ни глянцевые стикеры из пленки ПВХ. Трафарет наклеивается на стену временно. После того как прорези в виде необходимого рисунка будут закрашены, наклейку можно снимать – на стене остается только рисунок.

Воспользовавшись этой идеей можно украсить стены и без покупки наклеек. Достаточно изготовить трафарет с интересующим рисунком на большом ватмане, приложить к стене и нанести краску. Времени уйдет больше, зато картинка будет не фабричной, а в единственном экземпляре.

Источник: hochu.ua