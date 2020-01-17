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Не только премьер России ушел в отставку. Уходит и премьер Украины

17:15 17.01.2020 Фото: РИА Новости
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Ранее на сайте украинского лидера появилась электронная петиция, авторы которой требовали уволить Гончарука в связи с его профнепригодностью.

Не только премьер России ушел в отставку. Уходит и премьер Украины
Гончарук возглавляет правительство с 29 августа прошлого года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление < ...> и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сообщил он на Facebook.
Владимир Зеленский прошение получил и в ближайшее время рассмотрит его, говорится в Telegram его офиса. В пропрезидентской фракции «Слуга народа» заявили, что поддержат отставку, если ее одобрит глава государства.

Ранее на сайте украинского лидера появилась электронная петиция, авторы которой требовали уволить Гончарука в связи с его профнепригодностью.
Это произошло после того, как на YouTube-канале с названием «Как обмануть президента» опубликовали аудиоролики с, предположительно, неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами некоторых ведомств. Там звучат нелестные фразы о Зеленском — в частности, говорится, что у него «примитивное понимание экономических процессов».
В пресс-службе кабмина Украины заявили, что не располагают данными о подлинности этих записей. Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей.
Он возглавляет правительство с 29 августа прошлого года, до этого занимал пост замглавы офиса президента.

Источник: РИА Новости

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