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Разорвало ВАЗ-2110 в аварии с КамАЗом в Новосибирске. Погибли два молодых парня

18:15 17.01.2020, Антон Каликанов Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску
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Авария произошла на улице Жуковского, погибли два парня 26 и 28 лет, рассказали в ГИБДД.

Разорвало ВАЗ 2110 в аварии с КамАЗом в Новосибирске. Погибли два молодых парня
Погибшим было 26 и 28 лет.

Чудовищная авария произошла в Новосибирске на улице Жуковского, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Примерно в 14:45 водитель автомобиля КамАЗ ехал по улице Жуковского со стороны улицы 30 лет Октября. В пути он врезался в автомобиль «ВАЗ-2110», который ехал по встречной полосе. От сильнейшего удара «десятка» превратилась в груду металла. Погибли водитель и пассажир легковушки — молодые парни 28 и 26 лет.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют, почему «десятка» ехала по встречной полосе.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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От редакции

Ужас?

блин, 17 января 2020 18:38
ля кто эти репорты пишет, то 2110 по встречной полосе для камаза, то они выясняют почему 2110 выехал на встречную полосу >:o .

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