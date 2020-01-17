Разорвало ВАЗ-2110 в аварии с КамАЗом в Новосибирске. Погибли два молодых парня

Авария произошла на улице Жуковского, погибли два парня 26 и 28 лет, рассказали в ГИБДД.

Погибшим было 26 и 28 лет.

Чудовищная авария произошла в Новосибирске на улице Жуковского, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Примерно в 14:45 водитель автомобиля КамАЗ ехал по улице Жуковского со стороны улицы 30 лет Октября. В пути он врезался в автомобиль «ВАЗ-2110», который ехал по встречной полосе. От сильнейшего удара «десятка» превратилась в груду металла. Погибли водитель и пассажир легковушки — молодые парни 28 и 26 лет.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют, почему «десятка» ехала по встречной полосе.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.