Шок брака: одна пара поженилась в метель в Бердске

17:28 17.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 1 0

Зимой немногие спешат под венец. Если вы решили пожениться, подать заявление на вступление в брак можно как за месяц, так и за год до регистрации. На август в ЗАГС Бердска записалось 6 пар.

Зимой немногие отваживаются жениться По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. 17 января — первая пятница 2020-года, когда можно официально оформить отношения. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Дарья Скоромных сегодня зарегистрировались одна пара.

По словам специалиста, зимой не многие спешат под венец. Все желающие могут подать заявление на вступление в брак как за месяц, так и за год до регистрации. На август записалось 6 пар.

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