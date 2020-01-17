17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Шок брака: одна пара поженилась в метель в Бердске

17:28 17.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 0

Зимой немногие спешат под венец. Если вы решили пожениться, подать заявление на вступление в брак можно как за месяц, так и за год до регистрации. На август в ЗАГС Бердска записалось 6 пар.

Шок брака: одна пара поженилась в метель в Бердске
Зимой немногие отваживаются жениться

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. 17 января — первая пятница 2020-года, когда можно официально оформить отношения. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Дарья Скоромных сегодня зарегистрировались одна пара.
По словам специалиста, зимой не многие спешат под венец. Все желающие могут подать заявление на вступление в брак как за месяц, так и за год до регистрации. На август записалось 6 пар.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы планируете пожениться в 2020 году?

Аноним, 17 января 2020 18:35
НВР: нет. И в следующих тоже

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию
19:58 17-01-2020
Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию
Россия вложила почти $800 млн за месяц в казначейские обязательства Минфина США
19:47 17-01-2020
Россия вложила почти $800 млн за месяц в казначейские обязательства Минфина США
"Единая Россия" раскритиковала работу министров здравоохранения, культуры, труда и просвещения
19:26 17-01-2020
Бердск«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска
19:00 17-01-2020
«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска
Бердск"Какой бы он мерзавец не был, я защищаю его": Готовятся к обвинительному приговору убившие Ирину Синельникову из-за Peugeot из Бердска 10
18:30 17-01-2020
Разорвало ВАЗ-2110 в аварии с КамАЗом в Новосибирске. Погибли два молодых парня 1
18:15 17-01-2020
Разорвало ВАЗ-2110 в аварии с КамАЗом в Новосибирске. Погибли два молодых парня
Закрыли трассу для автобусов до 22 часов из-за ветра и метели в Бердске
18:07 17-01-2020
Закрыли трассу для автобусов до 22 часов из-за ветра и метели в Бердске
БердскГосдеп и ЦРУ писали Конституцию Ельцину: поддержал Путина лидер ЛДПР Бердска 1
18:00 17-01-2020
Госдеп и ЦРУ писали Конституцию Ельцину: поддержал Путина лидер ЛДПР Бердска
Снегопады и потепление придут на выходные в Бердск
17:58 17-01-2020
Снегопады и потепление придут на выходные в Бердск
БердскКрещение Господне в Бердске- 2020: Богослужение,колокольный звон и освящение воды
17:52 17-01-2020
Крещение Господне в Бердске- 2020: Богослужение,колокольный звон и освящение воды