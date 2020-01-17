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Ошибка врача во время операции чуть не убила женщину. Медика освободили от наказания

17:47 17.01.2020 Фото: pixabay.com
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В суде медик из Карасукского района Новосибирской области категорически отрицала все обвинения.

Ошибка врача во время операции чуть не убила женщину. Медика освободили от наказания
Врача освободили от наказания из-за истечения срока давности

«Мировой судья 4-го судебного участка Карасукского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении врача акушера-гинеколога ГБУЗ «Краснозерская ЦРБ» Екатерины Кресько.»
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом, своих профессиональных обязанностей).

Мировой судья установил, что 22 июня 2017 года при проведении плановой операции пациентке из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей Кресько допустила ошибки, которые привели к резкому нарушению функции почек у потерпевшей (острой почечной недостаточностью).

Согласно заключению комиссии экспертов острая почечная недостаточность подразумевает накопление в организме продуктов жизнедеятельности и возникновение угрожающего жизни состояния, которое может закончиться смертью (расценивается как тяжкий вред здоровью человека).

В суде, несмотря на полное отрицание подсудимой своей вины, государственный обвинитель представил убедительные доказательства ее виновности в совершении инкриминируемого преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении Кресько судья вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде ограничения свободы на срок 2 года. От назначенного наказания женщина освобождена по п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ (в связи с истечением срока давности уголовного преследования).

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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