Снегопады и потепление придут на выходные в Бердск

По ночам температура будет опускаться до -20 градусов, штормовой ветер уйдет из региона.

Резкое похолодание придёт в Бердск уже в понедельник

На выходных в Бердске ожидается комфортная погода со снегопадами.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на субботу, 18 января, столбик термометра покажет -8..-13 градусов, днем -1..-6 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 19 января, температура составит -18..-23 градуса, днем -8..-13 градусов, небольшой снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на субботу, 18 января, похолодает до -20 градусов, днем -5 градусов, небольшой снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на субботу, 18 января, похолодает до -15 градусов, днем — 3 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 19 января, температура составит -15 градусов, днем -3 градуса, небольшой снег.