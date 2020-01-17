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Снегопады и потепление придут на выходные в Бердск

17:58 17.01.2020, Антон Каликанов Фото: pixabay.com
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По ночам температура будет опускаться до -20 градусов, штормовой ветер уйдет из региона.

Снегопады и потепление придут на выходные в Бердск
Резкое похолодание придёт в Бердск уже в понедельник

На выходных в Бердске ожидается комфортная погода со снегопадами.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на субботу, 18 января, столбик термометра покажет -8..-13 градусов, днем -1..-6 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 19 января, температура составит -18..-23 градуса, днем -8..-13 градусов, небольшой снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на субботу, 18 января, похолодает до -20 градусов, днем -5 градусов, небольшой снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на субботу, 18 января, похолодает до -15 градусов, днем — 3 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 19 января, температура составит -15 градусов, днем -3 градуса, небольшой снег.

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