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Закрыли трассу для автобусов до 22 часов из-за ветра и метели в Бердске

18:07 17.01.2020 Фото: pixabay.com
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Закрыт участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» в г. Бердске, Искитимском и Черепановском районах, рассказали в МЧС.

Закрыли трассу для автобусов до 22 часов из за ветра и метели в Бердске
100 спасателей готовы прийти на помощь застрявшим на дорогах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно сильными метелями, снегопадом, сильным ветром, скорость которого местами до 20 метров в секунду, и низкой видимостью до 50-100 метров с 17.00 (нск) до 22.00 (нск) введено ограничение движения для пассажирского междугороднего автомобильного транспорта на участках автомобильных дорог:

Р-255 «Сибирь» 41–149 км в границах Новосибирской области;

Р-256 «Чуйский тракт» 28–135 км в границах Новосибирской области;

Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход г. Новосибирска 0–76 км в границах Новосибирской области на территории шести районов и одного городского округа Новосибирской области:

— Р-256 «Чуйский тракт» в г. Бердске, Искитимском и Черепановском районе;

— Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах;

— Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченевском районах.

Организовано информирование и оповещение граждан на автовокзалах. Задержек в движении грузового и легкового автотранспорта нет, инженерной техникой Федерального управления автомобильных дорог проводится расчистка автомобильных трасс. В качестве превентивной меры организовано взаимодействие с водителями большегрузного автотранспорта, проезжающих по территории Новосибирской области, посредством коротковолновых радиостанций.

В готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации в готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новосибирской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Кроме того, подготовлено 24 стационарных пункта обогрева и питания вместимостью около 780 человек.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

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