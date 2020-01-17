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Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию

19:58 17.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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По данным опроса, 49% респондентов считают, что президент был убедителен. Доля негативно оценивающих деятельность главы государства, снизилась с 27% до 24%. Положительно оценивающих — четыре пятых населения.

Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года

После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров на пресс-конференции в пятницу, представляя результаты исследования ВЦИОМ, посвященного посланию президента. Он добавил, что доля негативно оценивающих деятельность главы государства, снизилась с 27% до 24%, передает «Интерфакс».

По данным опроса, 49% респондентов считают, что президент был убедителен, выступая в ходе послания, противоположной точки зрения придерживаются 8% опрошенных, отметил Федоров.

«В целом больше половины опрошенных, около 60%, полагают, что выступление было интересным», — сказал глава ВЦИОМ, отметив, что противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов.

«30% сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% — скорее положительное. Как видим, четыре пятых (населения России — ИФ) позитивно впечатлило послание», — сказал Федоров.

По его словам, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду, 15 января. В ходе выступления президент предложил внести пакет поправок в Конституцию, а перед этим вынести эти изменения на «всенародное голосование».

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