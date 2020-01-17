Голыми руками в сугробе искали закладку наркотиков двое парней на ул. К. Маркса Бердска

Молодые люди, несмотря на сильную метель, ладошками и ногами разгребали снег. При этом что-то сверяли в телефоне. Начальник полиции Бердска Владимир Соколов обещал отреагировать на сообщение о подозрительных искателях.

Двое парней усиленно роются в сугробе в Бердске

Вечером 17 января двое парней рылись в сугробе у дороги, видимо, искали закладку наркотиков. «Курьер. Среда. Бердск» стал свидетелем странного поведения молодых людей прямо возле редакции, у дома №24 по ул. К. Маркса. Они голыми руками и ногами разрывали снег, при этом смотрели что-то в телефоне. Об этом мы сразу сообщили начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову.

— Да, мы реагируем на такие сообщения, — отметил Владимир Васильевич и поблагодарил за звонок.

Съездит ли полиция на место и даст ли результат проверка, читайте подробности в ближайшее время.

Напомним, накануне первая смерть от сосания снюса произошла в России.

Автор видео Евгений Т.