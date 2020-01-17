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Кудрин: мер по борьбе с бедностью недостаточно для ускорения роста экономики России

20:35 17.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам главы Счетной палаты, в первых заявлениях главы кабмина Михаила Мишустина он услышал обнадеживающие вещи, и если в модель, созданную правительством нового премьер-министра, поверит бизнес, это может ускорить рост экономики.

Кудрин: мер по борьбе с бедностью недостаточно для ускорения роста экономики России
Алексей Кудрин: ждать первых результатов от экономических реформ России придется как минимум 3 года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, увидевший в отставке правительства Дмитрия Медведева повод для надежды на реформы, пояснил, каких именно реформ он ждет.

«Сегодня на первом месте задача большей прозрачности и четкой работы судебной системы и правоохранительных органов. Пока мы не избежали избыточного давления правоохранительных органов, не всегда прозрачная работа с бизнесом, это сохраняется большой проблемой», — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

Глава Счетной палаты отметил, что от взаимодействия с правоохранительными органами сейчас страдает уже не только бизнес, но порой и бюджетный сектор.

Важной задачей руководитель Счетной палаты назвал улучшение качества государственного управления и стратегического планирования. Последнее, по словам Кудрина, в России по сути отсутствует, даже несмотря на принятые решения в рамках национальных проектов.

«Пока мы здесь, скажем, еще не навели порядок. А вообще-то это важно для достижения реальных прорывов, которые должна сделать наша страна, потому что нам есть в чем догонять всех. По вопросам бедности, по естественному приросту населения, по темпам экономического роста мы находимся далеко за пределами того, что мы себе ставим как цели. Значит, мы в чем-то не срабатываем», — пояснил Кудрин.

Особое внимание он обратил на взаимодействие федерального центра с регионами. Нынешняя модель, по словам Кудрина, страдает от избыточной централизации полномочий и доходных источников, а без наличия у регионов ресурсов на развитие страна в целом не сможет совершить «новый скачок».

Кудрин сказал, что в ходе выступления Мишустина в Госдуме, где тот в самом общем виде представил свою программу, он уже услышал обнадеживающие вещи. Если же новое правительство примет последовательные меры по поддержке бизнеса, в том числе за счет упрощения процедур и регуляторных требований, то сможет создать новые ожидания роста экономики.

«Если оно более смело на это пойдет и все поверят в эту модель, то даже опережающе, не дожидаясь завершения всех этих подходов и мер, бизнес смелее пойдет в инвестиции, будет надеяться на будущий спрос. И тогда, я думаю, есть надежда, что и в этом году что-то уже на рост повлияет», — отметил Кудрин.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января Госдума дала согласие на его назначение премьер-министром, и в тот же день Путин подписал соответствующий указ.

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