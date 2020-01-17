Об изнасиловании 10-летней дочери сельским педофилом случайно узнала мать в Саратовской области

О том, что ребенок стал жертвой преступления, было установлено случайно при посещении в 2019 году лечебного учреждения. Мама девочки сразу же обратилась в правоохранительные органы. Насильник получил 13 лет колонии строго режима.

Мужчина свою вину не признал, однако собранной доказательной базы оказалось достаточно для признания его виновным

Житель Питерского района Саратовской области осужден за изнасилование ребенка. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает региональное управление СКР 17 января.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года в селе Малый Узень 10-летняя девочка вместе с мамой и родной тетей находились в гостях у односельчанина, где помимо них собралось еще несколько местных жителей. Воспользовавшись моментом, когда мама и тетя девочки отвлеклись, хозяин дома увел ребенка в соседнюю комнату и изнасиловал ее. О случившемся девочка никому не рассказала.

«О том, что ребенок стал жертвой преступления, было установлено случайно при посещении в 2019 году лечебного учреждения. Мама девочки сразу же обратилась в правоохранительные органы. Следственным путем был установлен мужчина, совершивший в отношении девочки противоправное. Благодаря установленному сотрудниками СК психологическому контакту с ребенком, удалось восстановить все обстоятельства произошедшего и собрать исчерпывающие доказательства его вины в содеянном», — отмечается в сообщении СУ СКР.

Мужчина свою вину не признал, однако собранной доказательной базы оказалось достаточно для признания его виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы. Путем сложения данного наказания с назначенным за ранее совершенные им преступления злоумышленник проведет в колонии строгого режима 13,5 лет.