Об изнасиловании 10-летней дочери сельским педофилом случайно узнала мать в Саратовской области

Житель Питерского района Саратовской области осужден за изнасилование ребенка. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает региональное управление СКР 17 января.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года в селе Малый Узень 10-летняя девочка вместе с мамой и родной тетей находились в гостях у односельчанина, где помимо них собралось еще несколько местных жителей. Воспользовавшись моментом, когда мама и тетя девочки отвлеклись, хозяин дома увел ребенка в соседнюю комнату и изнасиловал ее. О случившемся девочка никому не рассказала.
«О том, что ребенок стал жертвой преступления, было установлено случайно при посещении в 2019 году лечебного учреждения. Мама девочки сразу же обратилась в правоохранительные органы. Следственным путем был установлен мужчина, совершивший в отношении девочки противоправное. Благодаря установленному сотрудниками СК психологическому контакту с ребенком, удалось восстановить все обстоятельства произошедшего и собрать исчерпывающие доказательства его вины в содеянном», — отмечается в сообщении СУ СКР.
Мужчина свою вину не признал, однако собранной доказательной базы оказалось достаточно для признания его виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы. Путем сложения данного наказания с назначенным за ранее совершенные им преступления злоумышленник проведет в колонии строгого режима 13,5 лет.