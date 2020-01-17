17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства

21:30 17.01.2020 Фото: ГД
1 1

Мишустин и Медведев встретились с членами правительства. Экс-премьер отметил, что они трудились «исключительно добросовестно», и поблагодарил всех за службу Отечеству.

Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства
Михаил Мишустин встратился с членами правительства вместе со своим предшественником

Новый премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с членами правительства.
Кабинет министров в среду в полном составе ушел в отставку, но продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового.

Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и более часа общался с Медведевым один на один в кабинете председателя кабмина.

Затем они вместе вышли на встречу с членами правительства.

Медведев поблагодарил всех за ответственный подход и выразил надежду на «надлежащую работу» до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные».

Работу в кабинете министров Медведев назвал одной из самых сложных, требующей максимальной отдачи, так как ее всегда критично оценивают граждане страны.

«Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны», — подчеркнул экс-глава кабмина.

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что они трудились «исключительно добросовестно», и поблагодарил всех за службу Отечеству.

Медведев пожелал «максимальных успехов» в достижении поставленных целей новому правительству и его председателю. Мишустин, в свою очередь, отметил совместную работу с Медведевым.

«Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично. Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать».

Премьер пообещал провести новую встречу после всех консультаций и объявления состава кабмина. Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента.

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — сказал он, еще раз поблагодарив коллег по прежнему правительству за работу, передает РИА Новости.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого уйдут из правительства?

Аноним, 17 января 2020 23:06
Медведев: Денег нет, но вы держитесь.
Мишустин: Деньги есть? Ну держитесь.
та еще парочка )

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
23:33 17-01-2020
Победить диабет 2 типа поможет новая диета 5:2
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше
23:02 17-01-2020
Обнаруженный скорпион 437 миллионов летней давности был одним из первых существ на суше
От холестерина спасет новая инъекция Инклисиран: действует лучше статинов и ставится 2 раза в год
22:35 17-01-2020
От холестерина спасет новая инъекция Инклисиран: действует лучше статинов и ставится 2 раза в год
Крещенские гадания 2020: как узнать будущее в ночь 18-19 января
22:20 17-01-2020
Крещенские гадания 2020: как узнать будущее в ночь 18-19 января
Бесплатно кормить учеников 1-4 классов пообещал раньше президентского срока губернатор Новосибирской области
22:00 17-01-2020
Бесплатно кормить учеников 1-4 классов пообещал раньше президентского срока губернатор Новосибирской области
БердскГолыми руками в сугробе искали закладку наркотиков двое парней на ул. К. Маркса Бердска 3
21:45 17-01-2020
Голыми руками в сугробе искали закладку наркотиков двое парней на ул. К. Маркса Бердска
Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства 1
21:30 17-01-2020
Российские министры остаются сидеть в своих креслах до формирования нового правительства
БердскСдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска 14
21:25 17-01-2020
Сдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска
БердскНе возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска 5
21:18 17-01-2020
Не возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска
Бердск"Мне плюнули в душу": Живет за счет родителей осужденная за растрату 1,3 млн руб. директор мусорной свалки в Бердске 4
21:15 17-01-2020