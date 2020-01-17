Бесплатно кормить учеников 1-4 классов пообещал раньше президентского срока губернатор Новосибирской области

Андрей Травников исполняет с опережением поставленные президентом задачи

По поручению Андрея Травникова Новосибирская область досрочно обеспечит всех младших школьников бесплатными обедами. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новосибирские ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим качественным школьным питанием раньше 1 сентября 2023 года. Губернатор Андрей Травников поручил правительству региона, всем муниципалитетам в кратчайшие сроки проанализировать потребность новосибирских учебных учреждений как в финансовом, так и в материально-техническом обеспечении для реализации инициативы, озвученной президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», согласно посланию президента РФ, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвёртый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

«Потребуются ресурсы на приведение в соответствие материально-технической базы. Если в Новосибирске, наверное, такой потребности нет, то в сельских школах нам придется думать над созданием пищеблоков или других форм обеспечения горячим питанием. Сроки поставлены жесткие, потому что с первого сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь. Это будет обязательно сделано. И даже в отношении тех школ, где сегодня технической готовности нет — это в основном малокомплектные сельские школы — мы не будем ждать установленного срока 1 сентября 2023 года. Постараемся это сделать намного раньше», — заявил Андрей Травников.

Ранее губернатор отмечал, что региону предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений.