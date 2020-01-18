Проверять биографию депутатов потребовал Валерия Бадьина житель Бердска

По словам лидера народных избранников, наличие в автобиографии неточностей не является основанием для отказа в регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования.

Бердчане сами выбирают депутатов своего округа

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов спикера совета депутатов Бердска Валерия Бадьина на ваш 21 вопрос.

— Когда начнете проверять у депутатов их биографию? А то сейчас — слесарь и жестянщик пишет о себе, что он имеет летное образование. Я вам говорил, а вы — ноль внимания. Публикуйте правду о депутатах, хватит врать, — обратился к политику бердчанин.

— На основания Федерального закона от 26 ноября 1996 года № 1З8-ФЗ «Об обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» выборы депутатов представительных органов местного самоуправления осуществляются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территориях соответствующим муниципальных образований, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом представительного органа местного, самоуправления может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет.

Выборы депутатов муниципальных образований HCO регламентируются Законом Новосибирской области от 7 декабря 2006 года N 58-O3 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области». В соответствии с указанным законом гражданин Российской Федерации участвует в выборах депутатов представительного органа муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосование. Участие гражданина Российской Федерации в выборах депутатов представительного органа муниципального образования является свободным и добровольным.

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах депутатов представительного органа муниципального образования либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

Гражданин Российской Федерации имеет право быть избранные депутатом представительного органа муниципального образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом, наличие в автобиографии неточностей не является основанием для отказа в регистрации гражданина в качестве кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования.