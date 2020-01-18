Из летящего в пропасть автобуса выпрыгнула жительница Бердска

Спастись удалось всем, но бердчанка получила тяжелую травму, после которой ей пришлось ставить коленный протез в НИИТО.

Любовь Сагайдак возглавляет бердское общество инвалидов с 2012 года

Нелегкая судьба выпала на долю Любови Сагайдак из Бердска.

Родилась она в Забайкалье в семье кочующих по стране молдаван. В трехмесячном возрасте малышке поставили диагноз «полиомиелит». Тогда Люба была вторым ребенком в семье. Ей было около 3 лет, когда умер отец. Мама девочки повторно вышла замуж, родились дети в другом браке. Семья жила в Татарске, когда отчим настоял на том, чтобы инвалида Любу сдать в специализированный детский дом в Новосибирске. Так в 7-летнем возрасте девочка оказалась в детдоме.

— Меня мучила такая обида на мать. Почему она меня выбросила, когда другие дети остались жить вместе с ней? Ту обиду невозможно описать словами, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 63-летняя Любовь Сагайдак.

По словам Любови Андреевны, в детском доме ей жилось очень хорошо. Ведь она находилась в среде подобных ей детей-инвалидов. Она очень благодарна судьбе за то, что воспитатели и учителя готовили их к самостоятельной жизни: учили шить, вязать, готовить еду. Яркие детские воспоминания у бердчанки связаны с празднованием Нового года, когда всем детдомовцам дарили подарки. Они тогда были все такими счастливыми.

Мама ни разу не навестила Любу в детском доме. О ней просто все забыли. Спустя годы Люба навестит мать, встреча их будет ничего не значащая. Женщина так и не сможет простить свою мать за предательство.

После окончания школы Люба училась в швейном училище и, получив профессию, поступила в техникум. Получила диплом мастера производственного обучения. Устроилась работать на швейную фабрику «Соревнование». Вышла замуж, родила дочь. Но брак оказался несчастливым. Пара рассталась.

Со своим вторым мужем она познакомилась благодаря службе знакомств. Она выслала фото. 8 марта пара встретилась. Уже в апреле Любу сосватали. В июне сыграли свадьбу. В Бердске. Здесь Любовь Андреевна не изменила своей профессии — устроилась на работу на швейную фабрику «Бердчанка».

Чуть не погибла в ДТП

Было это в Алатйском крае в конце 90-х годов. В автобусе, в котором ехала Любовь Андреевна, отказали тормоза.

— Гора была с десятиэтажку. Автобус пошел в обрыв. Мне пришлось прыгать. Нас было четверо. Все выпрыгнули из автобуса. Кажется, все нормально. Когда начали на гору подниматься, я поняла, что у меня с коленом что-то не так. В больницу увезли, оказали помощь. До Барнаула я сознание теряла от боли. Приехала домой, обратилась к местным врачам. Долго лежала в травме. Потом в НИИТО сделали протез коленного сустава, — вспомнила Любовь Сагайдак.

Автобус летел в обрыв

Автор видео Галина Панчева



Врачи запретили Любовь Андреевне работать. Но деятельная бердчанка не сидела дома, а посвятила себя общественной работе.

Главная проблема — одиночество

С 1989 года Любовь Сагайдак является членом бердского общества инвалидов. Много лет возглавляла первичную организацию. Затем с 2012 года стала председателем общества. Говорит, что не хотела, уговорили. К ней приходят за помощью по разным вопросам. Но…

— Главная проблема — это одиночество. Приходит бабушка в общество. Я говорю, ну мы возьмем вас в общество. Давайте так, вы не будете стоять у меня на учете. Будете приходить на праздники. Есть у нас ансамбль «Надежда». Приходите, слушайте. Зачем выгонять людей? Ведь не виновата бабушка, что ей 80 лет и рядом никого нет, — рассуждала Сагайдак.

И таких бабушек в общество инвалидов приходит немало.

Других проблем тоже немало, по мере возможности их решают в бердском обществе инвалидов.

Общество инвалидов работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Дважды в неделю здесь проходят посиделки. Проходят репетиции вокального ансамбля «Надежда», а также спортивные мероприятия.

Все праздники здесь встречают большой дружной семьей. И на юбилеи обязательно получают подарки. Бердские инвалиды постоянно участвуют в областных соревнованиях.

В обществе инвалидов всегда открыты двери

Автор видео Галина Панчева



Встреча через 40 лет

В прошлом году Любовь Андреевна навестила подругу в Алтайском крае, с которой не виделась 40 лет. С ней она училась в техникуме.

— Это было что-то. Мы хотели погостить два дня, но она нас не отпустила. Плакала. Ведь 40 лет не виделись. Встретили нас очень хорошо. Когда уезжали, так вообще, столько слез было. Хочу к ней съездить и в этом году, — рассказала бердчанка.

Автор видео Галина Панчева



Счастливая мама и бабушка

Муж Любови Андреевны очень хотел детей. И вместе с ним она приняла решение удочерить девочку в приюте. К тому времени у дочери Любови Ивановны была уже своя семья. Но была проблема: инвалидам второй группы детей под опеку не давали. В Бердске обошли эти условности.

— Сначала хотели взять 12-летнюю девочку. Первый раз пришли, увидели ее. А потом пришли, ее уже кто-то забрал. Я мужу говорю: Юра, если брать ребенка, так брать. А к нашей Лизе тогда бабушка пришла. Девчушка с шариком играла. Я посмотрела и говорю: Юр, ты посмотри, какая девочка. Маленькая, черненькая. Пришли мы в другой раз в приют. И я спрашиваю: у вас есть маленькая девочка, черненькая, со стрижкой каре. А мне воспитатель говорит: «Да это же Лизонька». Сказали, что ее сейчас приведут. Мы с гостинцами приехали. Ее привели, мы перед ней яблоки положили. Спрашивают у девчушки: «Будешь с ними жить?». В она в ответ, мол, и сейчас к нам хочет поехать. Так было интересно: мы приезжаем, а она смотрит, кто пришел, бежит по коридору и кричит: «Папка приехал», — с улыбкой вспоминала Любовь Андреевна.

Вот так в семье Любови Сагайдак появилась еще одна дочурка. Супруга она сразу стала называть папой, а вот Любовь Андреевну назвала мамой только спустя две недели.

Теперь Лизонька выросла, вышла замуж, родила дочку. И часто ездит к своим родителям в гости. На фирменный мамин торт «Прагу». Любовь Андреевна просто обожает готовить торты для своих родных и близких.

Старшая дочь живет довольно далеко, но обязательно раз в году навещает маму. Ее сын уже служит в армии, дочери исполнилось 13 лет.