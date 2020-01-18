Чтоб желание сбылось: загадываем самое сокровенное на Крещение 2020

В этот день наступает момент, когда открывается небо для желаний. Говорят, что небеса ждут искренних молитв и просьб от чистого сердца, которые с удовольствием исполнят, но нужно знать несколько секретов. Об этом читайте далее.

Веками проверено, что крещенские заговоры имеют особенную силу

Как загадать желание на Крещение-2020, чтобы сбылось — это целая наука, которую все же можно постигнуть, но нельзя забывать про некоторые тонкости, о которых мы расскажем далее.

Отвечая на вопрос, можно ли загадывать желание на Крещение, народные традиции с уверенностью говорят, что можно (хотя многие придерживаются мнения, что в важные даты церковного календаря это делать нельзя). В этот день наступает момент, когда открывается небо для желаний на Крещение. Говорят, что небеса ждут искренних молитв и просьб от чистого сердца, которые с удовольствием исполнят, но нужно знать несколько секретов. Об этом читайте далее.

Загадать желание на Крещение 19 января

Загадыватьли желание на Крещение, знали наши предки, веря в чудесную силу крещенской ночи. Существует множество способов загадать желание на Крещение, но мы расскажем про самые проверенные и действенные.

Перед тем, как приступить, настройтесь позитивно, отбросьте все обиды, поблагодарите небеса за все, что у вас есть и попросите прощения за содеянное. Затем приступайте к активным действиям:

правильно сформулируйте, чего хотите, не ограничиваясь временными рамками;

будьте максимально искренними и руководствуйтесь чувствами, а не разумом;

желайте только позитивное и во благо, а не на зло кому-то;

просите у небес за себя, а не за кого-то, чтобы своим желанием не навредить.

Несколько способов загадать желание на Крещение

На Крещение поставьте воду в посудине. Затем внимательно наблюдайте за происходящим. Как только вы увидите, что вода начинает колыхаться в посудине, выходите на улицу, после посмотрите на небо и загадайте свое желание, просите у Бога то, в чем вы нуждаетесь. На зеркале напишите мылом желание и положите его себе под кровать. Проснувшись утром, посмотри на зеркало. Если надпись исчезла, значит желание исполнится. Возьмите лист бумаги и запишите 12 своих самых заветных желаний. Положите под подушку и ложитесь спать. Проснувшись, наугад просто возьмите и вебере три из них. Именно они у вас и исполняться. В крещенскую ночь поставьте на стол чашу с водой и понаблюдайте за ней. Если в полночь по воде пойдет рябь, то надо обязательно в этот момент успеть загадать желание.

Веками проверено, что крещенские заговоры имеют особенную силу. Наши прабабушки то и дело старались улучшить свою судьбу, гадая и читая заговоры в такие энергетические ночи. Поэтому далее мы публикуем крещенские заговоры по разным тематикам.

Заговор на здоровье на Крещение

Утром 19 января возьмите в руки зажженную церковную свечу и тарелку со святой водой. Читая молитвы, капните несколько капель воска в воду, а затем из этих капель слепите круглую восковую подушечку. Эту подушечку нужно снова немного нагреть над огнем свечи, а затем приклеить на изголовье кровати, на которой вы спите. Этот талисман будет целый год беречь вас от недуга, а также поможет быстрее выздороветь больному человеку.

Заговоры на богатство на Крещение 2020

Заговоры перед Крещением-2020 имеют буквально ошеломительную силу, поэтому прибегать к ним нужно очень осторожно. Чтобы привлечь богатство, нужно взять святую воду и окропить ей в своем доме все углы. Делать это нужно поздно вечером перед Крещением. Окропляя святой водой свой дом, нужно просить Бога отвести от убытки и послать благополучие и благосостояние вашему дому. Часть воды оставьте на всю ночь в тех местах, где обычно хранятся ваши деньги. Этот заговор на деньги в Крещение работает всегда.

Заговор на красоту на Крещение 2020

В первый день праздника нужно до рассвета пойти на улицу и зачерпнуть там немного крещенского снега. В доме подождите, пока снег растает, а в это время молитесь о красоте и здоровье. Затем умойтесь талой водой и вытрите все тело. Также можно принять ванну, добавив в обычную воду немного растаявшего крещенского снега.

Заговоры на любовь на Крещение 2020

В ночь на Крещение нужно выбегать на улицу и спрашивать имя случайных прохожих, чтобы узнать, как будет звать жениха. Также можно попробовать поставить две спички по бокам коробка и поджечь их. Спички прогорели и склонились друг к другу — загаданная парочка будет вместе. Если нет — значит разойдутся. Спички желательно потушить вовремя, не дожидаясь, когда загорится и вспыхнет весь спичечный коробок.

Гадание на Крещение на желание

Также особенное место в крещенской ночи имеет гадание. Перед сном в крещенский вечер под кровать положите зеркало, принесенное с улицы, и разложите вокруг него еловые веточки. На зеркале рукой напишите свое желание. Если надпись по утру исчезнет — желание сбудется.

Рассыпьте на стол пригоршню каких-либо мелких предметов, например, орешки, семечки и т.п. Загадайте желание и пересчитайте количество предметов. Если их число четное — желание сбудется, соответственно, число предметов нечетное — желание не сбудется.

Незамужним нужно взять количество яблок, соответствующее количеству ее ухажеров. Их нужно обозначить, вырезав на каждом с обеих сторон инициалы каждого. Затем все яблоки нужно сложить в какую-либо посуду и выключить свет. Тщательно перемешай яблоки, а затем начни откусывать по кусочку от каждого, выбирая самое вкусное. То яблоко, которое вкуснее всего, отображает самые серьезные намерения парня.

Возьмите таз с водой и поставьте на стол. На бумажных полосках одинакового размера напишите события (помолвка, путешествие, свадьба, прибавление в семействе и т.д.) и разложите вокруг таза на одинаковом расстоянии. Затем в половину скорлупы ореха поместите небольшую свечку, зажгите и опустите в середину таза. Далее нужно подождать, когда скорлупа приблизится к какому-либо краю и прочесть событие, около которого она окажется — то и сбудется.

Гадание по волоскам в миске с водой. На ночь нужно положить в воду по щепотке соли, сахара и золы, перемешать всё и дать воде успокоиться. Затем опустить волосок свой и суженого. Если к утру волосы переплетутся — быть свадьбе. Если нет — значит не судьба. На следующее Крещение смело выдёргивай волосы у следующего парня.

Источник: Хочу